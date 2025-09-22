Рязанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо и греко-римской борьбе

В рязанской Академии единоборств 20 и 21 сентября прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 18 лет. Участниками спортивных состязаний, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали порядка 500 человек из почти 40 регионов России.

В день открытия этих Всероссийских соревнований участников приветствовали Губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский, и.о. министра физической культуры и спорта региона Виталий Шабанов.

Среди победителей – рязанцы Анастасия Мормылева и Леонид Паньков из СШОР «Комета».

Кроме того, 20 сентября в спорткомплексе «Атрон-Арена» города Рязани в четвертый раз прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя Российской Федерации Олега Дуканова. В соревнованиях приняли участие порядка 450 спортсменов из 35 регионов.

В одной из весовых категорий 1 место завоевал спортсмен Руслан Евдокимов из СШОР «Метеор» г. Михайлова. Участников турнира приветствовали Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов и Герой РФ Олег Дуканов.