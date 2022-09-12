Понедельник, 12 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанские полицейские проверяют инцидент с выстрелом в собаку в Дашково-Песочне

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Скриншот из видео в Телеграм канале RZN LIFE

В Рязани полицейские проводят проверку по факту выстрела в собаку на улице Зубковой. Об этом «МК в Рязани» сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Официальный представитель ведомства отметил, что заявление поступило в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и опросили всех участников инцидента.

Как сообщается, травматический пистолет, из которого злоумышленник произвёл выстрел, зарегистрирован, мужчина владеет им законно.

Проверку случившегося проводят сотрудники отдела МВД по Октябрьскому району Рязани. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – заявил официальный представитель МВД.

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