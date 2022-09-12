В Рязани попал на видео мужчина, выстреливший в собаку

В одном из дворов Дашково-Песочни мужчина выстрелил в собаку, которую выгуливал хозяин. Момент выстрела попал на видео.

Кадры появились в Telegram канале RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ.

«Добрый день. Хотелось бы предостеречь владельцев собак, кошек, а также родителей детей, которые гуляют во дворе по ул. Зубковой, д. 3. Вот таким людям выдают разрешение на оружие», – отмечает автор публикации.

На видео мужчина находится перед подъездом с небольшой собакой. Животное не проявляет агрессии и не подаёт голос. Подошедший незнакомец в камуфляже с пакетом при виде собаки достаёт оружие и кричит хозяину: «Убирай, убирай!»

Затем прохожий идёт в подъезд, а собака подходит понюхать его пакет. Тогда мужчина резко направляет оружие на собаку и производит выстрел. Собака не пострадала, она отбежала в сторону.