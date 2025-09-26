Рязанские полицейские депортировали 12 иностранцев-нарушителей закона

Сотрудники полиции Рязанской области организовали процедуры депортации и выдворения за пределы России 12 уроженцев стран ближнего зарубежья. Все они до недавнего времени содержались в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

11 человек были депортированы по решению Минюста, так как их нахождение в России признано нежелательным. Все они ранее были осуждены за различные преступления и отбыли сроки наказания в местах лишения свободы.

Пять уроженцев восточноевропейского региона были осуждены за тяжкий вред здоровью, кражи, наркопреступления, угрозу убийством и незаконное пересечение границы. Их сопроводили до пограничного пункта пропуска в Смоленской области.

Шесть граждан стран Средней Азии и Закавказья отбыли наказание за разбойные нападения, кражи и незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Ещё один мигрант из Средней Азии подвергся административному выдворению за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Полицейские и судебные приставы доставили всех иностранцев в аэропорт «Домодедово» для отправки за свой счёт в страны гражданской принадлежности. Въезд в Россию этим лицам закрыт на сроки от 5 до 10 лет.