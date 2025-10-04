Рязанская ВДНХ заняла первое место на XXIII национальной премии «Хрустальное колесо»

Рязанская ВДНХ заняла первое место на XXIII национальной премии в индустрии развлечений и отдыха «Хрустальное колесо», как сообщается в соцсетях площадки.

Проект был высоко оценен экспертами и одержал победу в номинации «Особое мнение жюри: «Сохранение природного наследия»».

Премия «Хрустальное колесо» направлена на оценку качества и внедрение инноваций в сфере парков и развлекательных комплексов. Итоги конкурса подводятся ежегодно в рамках Форума профессионалов индустрии развлечений.

«Хрустальное колесо» — одна из старейших и самых авторитетных наград в индустрии развлечений, организованная Союзом ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР).

Рязанская ВДНХ — это творческая площадка, ставшая популярным местом среди горожан и полноценным туристическим объектом с богатым эстетическим потенциалом.