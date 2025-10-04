Суббота, 4 октября, 2025
Рязанская ВДНХ заняла первое место на XXIII национальной премии «Хрустальное колесо»

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/creative_ryazan/1027

Рязанская ВДНХ заняла первое место на XXIII национальной премии в индустрии развлечений и отдыха «Хрустальное колесо», как сообщается в соцсетях площадки.

Проект был высоко оценен экспертами и одержал победу в номинации «Особое мнение жюри: «Сохранение природного наследия»».

Премия «Хрустальное колесо» направлена на оценку качества и внедрение инноваций в сфере парков и развлекательных комплексов. Итоги конкурса подводятся ежегодно в рамках Форума профессионалов индустрии развлечений.

«Хрустальное колесо» — одна из старейших и самых авторитетных наград в индустрии развлечений, организованная Союзом ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР).

Рязанская ВДНХ — это творческая площадка, ставшая популярным местом среди горожан и полноценным туристическим объектом с богатым эстетическим потенциалом.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...
Акценты

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.
Новости России

Полковник Алехин раскрыл, что происходило в атакованном ресторане «Тбилисо» под Харьковом

В атакованном ВС России ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской...

Последние новости

Космонавты передали копию знамени Академии ФСИН, которая побывала на орбите

Молодежь интересовалась буднями космонавтов, их традициями и ритуалами, питанием на орбите и отдыхом дома. Космонавты рассказали интересные факты и мифы о своей жизни.

Рязанцы не могут попасть в Константиново на празднование 130-летия Сергея Есенина

Вместо обещанных автобусов на маршруты вышли микроавтобусы вместимостью около 20 человек, которые курсируют раз в час.

В парке Морской славы Рязани открылась детская площадка в морской тематике

Благоустройство парка Морской славы подходит к концу. Самым популярным элементом проекта стала детская площадка, оформленная в морской тематике.

Освященные купола установили на новом храме в Касимовском округе

Событие приурочили к празднику Преполовения Пятидесятницы.

Более 200 человек приняли участие в первом осеннем субботнике

Состоялась уборка общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистка территорий.

Мужчина 48 лет погиб на пожаре в Рязанской области

3 октября в Шацком районе Рязанской области при пожаре погиб мужчина.

Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков

Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.

Премьера песни «Молитва матери» в исполнении Евгения Южина состоялась в Константиново

Евгений Южин посвятил песню всем матерям и участникам специальной военной операции, которые защищают родную страну.

Фигуре Кота учёного дали имя

Всего на конкурс поступило более 300 вариантов, пять из них дошли до голосования.

4 октября православные отмечают Воздвижение Креста Господня: о чем нужно молиться в этот день

Праздник служит мощным напоминанием о вселенском значении Жертвы Христовой и о том, что спасение даровано всем народам без исключения.

Тепло со значительными похолоданиями: долгосрочный прогноз погоды на октябрь

Начиная с субботы, 4 октября, в Рязанской области ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4°С выше климата.

Бойца MMA Байрамова задержали за драку в Ленобласти — ТАСС 

На его счету более 10 поединков в смешанных единоборствах

Санавиация доставила в ОКБ женщину, получившую ожоги в результате возгорания одежды во время готовки

Санитарная авиация перевезла из Сасова в Рязанскую областную клиническую больницу (ОКБ) пациента с ожогами.

Три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 02 часов 30 минут ночи на 3-м километре автодороги Елбулак-Матвеевка – Бижбуляк.

Аналитик Хеннингсен: Украина не получит новейшие «Томагавки» из-за угрозы раскрытия технологий 

Такие вооружения могут быть эффективны против страны без системы противовоздушной обороны, но Россия — это «другое дело»