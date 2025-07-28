Рязанская прокуратура проводит проверку после гибели 7-летнего ребёнка, ехавшего на самодельном багги

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва, прокуратура Чучковского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор района Виталий Мартынов.

Установлено, что 27 июля 2025 года несовершеннолетний передвигался на самодельном багги по автомобильной дороге из села Завидово в село Назаровка Чучковского района. Навстречу ему выехал автомобиль, произошло столкновение. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также исполнению родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию ребёнка.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Прокуратура также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.

Напомним, в результате ДТП погиб 7-летний ребёнок.