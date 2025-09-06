Рязанская ОКБ получила новое оборудование для лечения пациентов с ожогами

В ожоговом отделении Рязанской ОКБ появилось новое оборудование. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Для отделения закуплены специальные функциональные кровати-«сетки», которые используются для того, чтобы минимизировать контакт повреждённых участков кожи с поверхностью. Это уменьшает болевые ощущения и ускоряет заживление.

«Сетчатое ложе обеспечивает равномерное распределение нагрузки и циркуляцию воздуха, а благодаря подвижным секциям можно менять положение тела, предотвращая осложнения, такие как пролежни и отёки», — отмечается в публикации.

Больница обновила парк электродерматомов для проведения кожной пластики. Аппараты предназначены для снятия кожных трансплантатов различной толщины и ширины при замещении дефектов кожи.

Теперь в ожоговом отделении есть флюидизирующая кровать отечественного производства с эффектом «псевдожидкости». Она используется для лечения тяжелообожжённых пациентов и реабилитации больных с обширными ожогами, пролежнями, послеоперационными ранами и другими повреждениями кожных покровов.

Новый комплекс медицинского оборудования позволит значительно повысить качество оказания специализированной помощи пациентам с тяжёлыми ожогами и создаст оптимальные условия для спасения жизней даже в самых сложных клинических ситуациях.