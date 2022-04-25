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Понедельник, 25 апреля, 2022

Рязанская областная Дума и филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ провели совместный субботник в Солотче

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Рязанская областная Дума и филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ провели совместный субботник в Солотче

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Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы вместе с коллективом Истьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов организовали субботник в поселке Солотча.

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С 2019 года ведется реализация проекта «Экологическая тропа Паустовского в поселке Солотча», в рамках которого организуются нескольких лесных маршрутов для пешеходных, велосипедных, лыжных прогулок. Их общая протяженность около ста километров.

Участники субботника помогли расчистить от валежника часть проложенного пути, распилить упавшие деревья и складировать их в определенных местах. Кроме того, были убраны от мусора места отдыха рядом с туристическими маршрутами.

Рязанская областная Дума и филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ провели совместный субботник в Солотче
Рязанская областная Дума и филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ провели совместный субботник в Солотче
Рязанская областная Дума и филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ провели совместный субботник в Солотче

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