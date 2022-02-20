Рязанская область ввела режим повышенной готовности для приёма беженцев с Донбасса

С 15 часов 20 февраля в Рязанской области введён режим повышенной готовности в связи с предполагаемым прибытием на территорию граждан из Донецкой и Луганской областей Украины. Распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

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Режим вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ответственной за осуществление мероприятий назначена первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Контроль за исполнением распоряжения губернатор оставил за собой.