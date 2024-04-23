Рязанская область вошла в ТОП-35 экономически сильных регионов России

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) назвал ТОП-35 экономически сильных регионов России, пишут «Известия». В числе лучших оказалась и Рязанская область.

Для составления рейтинга использовались данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Регионы оценивали по 9 различным показателям, среди которых — средние зарплаты, размер прожиточного минимума, показатель промышленного производства.

По итогам 2023 года Рязанская область заняла 27-е место, обогнав соседей по ЦФО — Белгородскую Липецкую, Владимирскую, Воронежскую области.

В пятёрку лидеров вошли: Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская и Тульская области.

Согласно объединенным итогам по результатам 2023 года на первых 35 позициях находятся следующие регионы: