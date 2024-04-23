Рязанская область вошла в ТОП-35 экономически сильных регионов России

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) назвал ТОП-35 экономически сильных регионов России, пишут «Известия». В числе лучших оказалась и Рязанская область.
Для составления рейтинга использовались данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Регионы оценивали по 9 различным показателям, среди которых — средние зарплаты, размер прожиточного минимума, показатель промышленного производства.
По итогам 2023 года Рязанская область заняла 27-е место, обогнав соседей по ЦФО — Белгородскую Липецкую, Владимирскую, Воронежскую области.
В пятёрку лидеров вошли: Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская и Тульская области.
Согласно объединенным итогам по результатам 2023 года на первых 35 позициях находятся следующие регионы:
|Место по результатамI плг. 2023 г.
|Место по результатам2023 г.
|Регион
|Соцэкономблок
|Экономблок
|Сводная оценка (среднее место)
|РП на душу ЭА населения
|РП на душу населения
|Средняя заработная плата
|Прожиточный минимум/средняя зарплата
|Госдолг / Бюджет
|Госдолг / Упл.НДС
|Динамика начисленного НДС
|Индекс промпроизводства
|Динамика РП с коррекцией на инфляцию
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|2
|1.
|г.Москва
|8
|7
|2
|1
|9
|5
|32
|6
|63
|14,78
|4
|2.
|Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
|3
|3
|8
|3
|4
|1
|63
|72
|4
|17,89
|1
|3.
|г.Санкт-Петербург
|11
|9
|11
|10
|12
|13
|7
|20
|70
|18,11
|3
|4.
|Тюменская область
|12
|12
|21
|23
|6
|3
|54
|25
|12
|18,67
|6
|5.
|Тульская область
|24
|22
|33
|30
|37
|16
|5
|8
|23
|22,00
|9
|6.
|Ленинградская область
|20
|15
|28
|25
|7
|10
|1
|31
|66
|22,56
|7
|7.
|Свердловская область
|16
|18
|24
|21
|49
|21
|34
|24
|21
|25,33
|13
|8.
|Чукотский авт.округ
|4
|4
|1
|4
|33
|83
|80
|22
|2
|25,89
|5
|9.
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|2
|2
|4
|2
|5
|2
|62
|76
|82
|26,33
|8
|10.
|Московская область
|27
|23
|12
|15
|60
|24
|43
|12
|25
|26,78
|14
|11.
|Сахалинская область
|5
|5
|9
|9
|2
|85
|84
|3
|47
|27,67
|10
|12.
|Челябинская область
|30
|27
|35
|32
|40
|15
|19
|17
|37
|28,00
|21
|13.
|Курская область
|34
|35
|38
|37
|23
|30
|17
|21
|18
|28,11
|23
|14.
|Ненецкий авт.округ
|1
|1
|6
|5
|3
|7
|68
|82
|81
|28,22
|16
|15.
|Камчатский край
|22
|19
|5
|11
|13
|78
|82
|1
|33
|29,33
|15
|16.
|Красноярский край
|14
|14
|13
|12
|21
|17
|66
|80
|50
|31,89
|22
|17.
|Пермский край
|23
|26
|26
|24
|19
|6
|56
|45
|64
|32,11
|15
|18.
|Республика Татарстан
|13
|11
|31
|19
|53
|20
|44
|52
|55
|33,11
|25
|19.
|Самарская область
|29
|28
|43
|41
|46
|14
|53
|26
|24
|33,78
|18
|20.
|Иркутская область
|18
|21
|20
|14
|14
|9
|64
|75
|76
|34,56
|12
|21.
|Вологодская область
|15
|17
|41
|61
|32
|18
|2
|46
|80
|34,67
|20
|22.
|Чувашская Республика
|70
|68
|57
|46
|38
|22
|9
|2
|3
|35,00
|17
|23.
|Новосибирская область
|42
|39
|30
|28
|51
|39
|23
|38
|27
|35,22
|15
|24.
|Тверская область
|49
|51
|50
|47
|35
|31
|28
|13
|17
|35,67
|26
|25.
|Нижегородская область
|31
|29
|39
|52
|78
|40
|26
|19
|8
|35,78
|28
|Республика Саха (Якутия)
|7
|8
|7
|7
|31
|79
|78
|64
|41
|35,78
|11
|26.
|Приморский край
|44
|38
|17
|27
|17
|26
|47
|85
|30
|36,78
|23
|27.
|Рязанская область
|41
|43
|42
|44
|56
|19
|29
|34
|31
|37,67
|36
|28.
|Магаданская область
|6
|6
|3
|6
|73
|81
|79
|84
|5
|38,11
|31
|29.
|Республика Коми
|10
|13
|16
|18
|55
|32
|60
|69
|75
|38,67
|24
|Оренбургская область
|26
|32
|48
|33
|34
|8
|57
|54
|56
|38,67
|33
|Курганская область
|63
|71
|54
|50
|50
|41
|8
|5
|6
|38,67
|41
|30.
|Белгородская область
|21
|20
|55
|42
|41
|27
|27
|50
|67
|38,89
|35
|Липецкая область
|17
|16
|52
|34
|30
|64
|72
|30
|35
|38,89
|19
|31.
|Владимирская область
|43
|36
|61
|72
|25
|11
|36
|36
|32
|39,11
|27
|32.
|Республика Башкортостан
|40
|42
|44
|38
|44
|35
|20
|37
|60
|40,00
|38
|33.
|Республика Марий Эл
|67
|65
|65
|57
|45
|37
|14
|10
|11
|41,22
|30
|34.
|Воронежская область
|50
|46
|53
|59
|28
|23
|38
|33
|46
|41,78
|46
|35.
|Томская область
|33
|34
|25
|20
|77
|33
|58
|59
|38
|41,89