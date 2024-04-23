Вторник, 23 апреля, 2024

Рязанская область вошла в ТОП-35 экономически сильных регионов России

Автор: 7info

Опубликовано

Правительство Рязанской области

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) назвал ТОП-35 экономически сильных регионов России, пишут «Известия». В числе лучших оказалась и Рязанская область.

Для составления рейтинга использовались данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Регионы оценивали по 9 различным показателям, среди которых — средние зарплаты, размер прожиточного минимума, показатель промышленного производства.

По итогам 2023 года Рязанская область заняла 27-е место, обогнав соседей по ЦФО — Белгородскую Липецкую, Владимирскую, Воронежскую области.

В пятёрку лидеров вошли: Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская и Тульская области.

Согласно объединенным итогам по результатам 2023 года на первых 35 позициях находятся следующие регионы:

Место по резуль­татамI плг. 2023 г.Место по резуль­татам2023 г.РегионСоцэкономблокЭкономблокСводная оценка (среднее место)
РП на душу ЭА населенияРП на душу населенияСредняя заработная платаПрожиточный минимум/средняя зарплатаГосдолг / БюджетГосдолг / Упл.НДСДинамика начисленного НДСИндекс промпроизводстваДинамика РП с коррекцией на инфляцию
12345678910111213
21.г.Москва8721953266314,78
42.Ханты-Мансийский авт. округ — Югра3383416372417,89
13.г.Санкт-Петербург119111012137207018,11
34.Тюменская область121221236354251218,67
65.Тульская область242233303716582322,00
96.Ленинградская область201528257101316622,56
77.Свердловская область16182421492134242125,33
138.Чукотский авт.округ441433838022225,89
59.Ямало-Ненецкий авт. округ22425262768226,33
810.Московская область27231215602443122526,78
1411.Сахалинская область55992858434727,67
1012.Челябинская область30273532401519173728,00
2113.Курская область34353837233017211828,11
2314.Ненецкий авт.округ11653768828128,22
1615.Камчатский край221951113788213329,33
1516.Красноярский край14141312211766805031,89
2217.Пермский край2326262419656456432,11
1518.Республика Татарстан13113119532044525533,11
2519.Самарская область29284341461453262433,78
1820.Иркутская область1821201414964757634,56
1221.Вологодская область1517416132182468034,67
2022.Чувашская Республика70685746382292335,00
1723.Новосибирская область42393028513923382735,22
1524.Тверская область49515047353128131735,67
2625.Нижегородская область3129395278402619835,78
28Республика Саха (Якутия)7877317978644135,78
1126.Приморский край44381727172647853036,78
2327.Рязанская область41434244561929343137,67
3628.Магаданская область663673817984538,11
3129.Республика Коми10131618553260697538,67
24Оренбургская область2632483334857545638,67
33Курганская область63715450504185638,67
4130.Белгородская область21205542412727506738,89
35Липецкая область17165234306472303538,89
1931.Владимирская область43366172251136363239,11
2732.Республика Башкортостан40424438443520376040,00
3833.Республика Марий Эл67656557453714101141,22
3034.Воронежская область50465359282338334641,78
4635.Томская область33342520773358593841,89

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