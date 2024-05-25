Суббота, 25 мая, 2024

Рязанская область в выходные окажется в центре антициклона

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, Рязанская область окажется в центре действия антициклона, сообщает ГТРК «Ока».

Синоптики прогнозируют сухую солнечную погоду, днём воздух прогреется до 25 градусов. Из-за низкого уровня ультрафиолета можно спокойно загорать, не боясь опасных для здоровья последствий.

Атмосферное давление будет расти и превысит норму более чем на 10 единиц. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ещё один неприятный момент, который может ухудшить ваш отдых на природе, — нашествие мошкары. По данным центра погоды «Фобос», от насекомых страдают не только Рязанская, но и Ульяновская, и Нижегородская области.

Эксперт объяснила нашествие мошек на Рязанскую область

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

Боец СВО погиб при странных обстоятельствах, родственники пытаются узнать правду

В Кремле дали чёткий ответ на вопрос о мобилизации в России

ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородском районе

С начала года в Рязанской области зарегистрировано 61 сообщение о пропаже детей

Депутаты предложили запретить передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации

Диетолог предупредила о вреде сырников для здоровья

В Сасовском районе на дороге сгорел комбайн

В сети появился список рязанских камер, срабатывающих на ремень

81-летняя рязанка травмировала голову, выходя из маршрутки

В ДТП с автобусом в Дубровичах пострадали четыре человека

VK прощается с ICQ: мессенджер закроют уже в июне

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

Новости Рязани
Для проведения учений приехали представители ветеринарных служб Московской, Липецкой, Орловской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

Боец СВО погиб при странных обстоятельствах, родственники пытаются узнать правду

Новости мира
Олег родом из Свердловской области, участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы он жил в Санкт-Петербурге и работал охранником.

В Кремле дали чёткий ответ на вопрос о мобилизации в России

Новости мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет необходимости в новой мобилизации, о чём неоднократно говорил президент.

ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородском районе

Новости мира
По словам главы региона, люди во время инцидента не пострадали.

С начала года в Рязанской области зарегистрировано 61 сообщение о пропаже детей

Новости Рязани
Все несовершеннолетние были найдены живыми и благополучно возвращены домой, данных о совершении в отношении них противоправных деяний не выявлено. 