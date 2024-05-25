Рязанская область в выходные окажется в центре антициклона

В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, Рязанская область окажется в центре действия антициклона, сообщает ГТРК «Ока».

Синоптики прогнозируют сухую солнечную погоду, днём воздух прогреется до 25 градусов. Из-за низкого уровня ультрафиолета можно спокойно загорать, не боясь опасных для здоровья последствий.

Атмосферное давление будет расти и превысит норму более чем на 10 единиц. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ещё один неприятный момент, который может ухудшить ваш отдых на природе, — нашествие мошкары. По данным центра погоды «Фобос», от насекомых страдают не только Рязанская, но и Ульяновская, и Нижегородская области.

Эксперт объяснила нашествие мошек на Рязанскую область