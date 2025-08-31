Воскресенье, 31 августа, 2025
27.6 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанская область увеличит финансирование на лекарства для льготников и поддержку участников СВО

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/artyom_branov

В Рязани прошло оперативное совещание по подготовке очередных поправок в региональный бюджет. Об этом сообщает вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

«Планируем предусмотреть дополнительное финансирование на ряд приоритетных направлений в социальной политике региона», — отметил Артём Бранов.

По словам вице-губернатора, планируется увеличить объем финансирования на поддержку участников СВО и их семей. Допсредства пойдут на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами. В первую очередь размер расходов увеличат за счет развития здравоохранения, в планах приобрести новое современное оборудование для областных клинических больниц — детской и взрослой.

Рязанская область увеличит финансирование на лекарства для льготников и поддержку участников СВО Допсредства пойдут на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами.
Фото: https://vk.com/artyom_branov

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.

Последние новости

Общество

С начала 2025 года в лесах Рязанской области заблудились 15 человек

Отмечается, что осенью количество любителей тихой охоты вырастает. Проблемы с ориентированием в лесу возникают, как правило, у людей пожилого возраста, хотя заблудиться может каждый.
Происшествия

Мужчина 77 лет погиб на пожаре в Солотче

Примерно в 18:48 произошло возгорание деревянного одноэтажного дома. На пожар выехали 20 человек и 5 пожарных автомобилей.
Происшествия

До 5 лет лишения свободы грозит мужчине за кражу двух велосипедов в Рязанской области

Мужчина разбирал вещи в сарае и на время выставил два велосипеда на улицу. Спустя время он их не обнаружил, 37-летний местный житель обратился в полицию.
Происшествия

ДТП с участием курьера на электросамокате произошло в Рязани

На перекрестке на Московском шоссе перед путепроводом курьер на электросамокате столкнулся с легковым автомобилем.
Происшествия

За сутки в Рязанской области произошло 8 пожаров

В селе Чулково Скопинского района 30 августа в 16:50 загорелся нежилой дом. На месте происшествия работали 4 человека и 2 единицы техники.
Происшествия

Водитель и две девушки 18-ти и 17-ти лет погибли в ДТП в Рязанской области

На 216-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в 6:40 автомобиль «Шевроле Кобальт» съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Новости России

SHOT: звезду «Кадетства» Головина объявили в розыск из-за штрафов

Актера Александра Головина, известного по роли в сериале «Кадетство»,...