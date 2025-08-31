Рязанская область увеличит финансирование на лекарства для льготников и поддержку участников СВО

В Рязани прошло оперативное совещание по подготовке очередных поправок в региональный бюджет. Об этом сообщает вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

«Планируем предусмотреть дополнительное финансирование на ряд приоритетных направлений в социальной политике региона», — отметил Артём Бранов.

По словам вице-губернатора, планируется увеличить объем финансирования на поддержку участников СВО и их семей. Допсредства пойдут на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами. В первую очередь размер расходов увеличат за счет развития здравоохранения, в планах приобрести новое современное оборудование для областных клинических больниц — детской и взрослой.