Рязанская область получит 200 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в п. Лесной

Рязанская область в 2025 году получит 200 млн рублей в виде дотации на обеспечение сбалансированности бюджета. Средства предназначены для компенсации расходов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в поселке Лесной. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Андрей Макаров.

По его словам, Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение регионам дополнительного финансирования. В Рязанской области деньги направят на выплаты пострадавшим и семьям погибших, а также на неотложное восстановление инфраструктуры поселка.

«Понятно, что возможности бюджета Рязанской области ограничены, а выплаты и восстановление инфраструктуры необходимо провести незамедлительно. Поэтому принято решение о предоставлении региону трансферта из федеральной казны», — пояснил Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил своевременность федеральной поддержки. По его словам, семьи погибших получат суммарные компенсации свыше 5 млн рублей — за счет выплат от региона, предприятия и Социального фонда России. Размер компенсаций пострадавшим составит от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от степени вреда здоровью. Выплаты уже начались.