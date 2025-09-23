Рязанская область получила федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли — Павел Малков

Заседание Правительства Рязанской области прошло 23 сентября. На нем были утверждены изменения, внесенные в закон об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Корректировки представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она пояснила, что в проекте закона предлагается увеличить расходную и доходную части бюджета на дополнительно поступающие в этом году федеральные средства в объеме 1,7 млрд рублей. Деньги будут направлены на оказание специализированной медпомощи военнослужащим СВО, строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» и детского сада в ЖК «Метропарк» г. Рязани, на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также на поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса и другие целевые направления расходов.

Доходы бюджета увеличиваются на 200 млн рублей – это выделенная региону дотация на обеспечение сбалансированности областного бюджета. Уточнены прогнозы поступления по отдельным налоговым и неналоговым доходам на общую сумму 4,9 млрд рублей, из которых 530 млн рублей – целевые средства, которые будут направлены на увеличение расходов дорожного фонда.

Также предлагается сократить расходы бюджета на 1 млрд рублей в связи с экономией при проведении конкурсных процедур в рамках реализации госпрограмм. Дополнительные высвобождаемые средства будут направлены на социально значимые направления, в том числе выплаты участникам СВО и их семьям, медицинским работникам, обеспечение лекарствами льготников, приобретение новогодних подарков детям из отдельных категорий семей, господдержку молодых специалистов в АПК.

На 320 млн рублей увеличиваются расходы на проведение работ по благоустройству общественных территорий, дворов в жилых кварталах. Кроме того, на 608 млн рублей увеличивается объем резервного фонда Правительства региона.

Губернатор Павел Малков подчеркнул в комментарии журналистам после заседания: «Это поправки, которые отражают суть происходящих изменений. Регион получил федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли. Это, в том числе, достройка важных социальных объектов – школы и детского сада, дополнительная поддержка сельского хозяйства, сферы здравоохранения. Также дополнительные доходы регионального бюджета пойдут на развитие социальной сферы, благоустройство и многое другое. Очень тщательно обсуждали каждое направление расходов, потому что возможностей, конечно, не так много, как хотелось бы, а планы развития региона очень большие. Поэтому каждый бюджетный рубль сейчас направляется на самые приоритетные задачи, и каждый рубль должен работать на 100%».