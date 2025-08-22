Пятница, 22 августа, 2025
16 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанская компания «Зелёный сад» вышла на новый уровень

Алексей Самохин

ГК «Зелёный сад» меняет название на «Зелёный сад – наш дом», отражая главную ценность компании — заботу о людях и создание комфортной городской среды. Для компании строительство — это не только дома, но и полноценные территории, где удобно жить, учиться, работать и отдыхать.

Компания предусматривает в своих проектах широкую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, современные дворы с детскими и спортивными площадками, зоны отдыха и благоустроенные зелёные пространства, фонтаны, бельчатники, большие детские песочницы в водно-игровым оборудованием и чистейшим кварцевым песком.  

По инициативе ГК «Зелёный сад – наш дом» активно планируются и проводятся социальные и городские мероприятия: детские праздники, фестивали, патриотические акции и культурные события, которые делают жизнь Рязани насыщенной и интересной для всех жителей.

Пример комплексного подхода — жилой комплекс «Окская стрелка», где реализована концепция «Первая миля» (шаговая доступность ко всем ключевым инфраструктурным объектам) и предусмотрено плановое развитие территории, создание полноценной городской агломерации будущего.

«Зелёный сад – наш дом» активно внедряет информационные и интеллектуальные технологии, делая жизнь жителей комфортной и безопасной. В новых проектах используются голосовые помощники на базе ИИ, подогрев дорожек и скамеек, «умное» освещение с зональной подсветкой, системы видеонаблюдения и контроля доступа. 

Миссия компании — строить не только дома, но и создавать комфортное и безопасное пространство для жизни, в котором гармонично соединены инновации, экология и социальная среда. «Зелёный сад – наш дом» — это про заботу, доверие и качество жизни. Здесь люди чувствуют себя частью современного города будущего, где всё необходимое находится рядом.

Реклама: erid: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, 2VtzqwsajuU

