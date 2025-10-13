Рязанец стал чемпионом мира по спортивной борьбе. 12 октября в Венгрии завершился чемпионат мира по спортивной борьбе в категории «Ветераны ковра».

Николай Грицай из Рязани, мастер спорта СССР и чемпион России 2025 года по греко-римской борьбе среди ветеранов, одержал победу в своей весовой категории, завоевав первое место. В соревнованиях участвовали 15 спортсменов.

В финале Грицай победил многократного чемпиона мира из Швеции, который также является призером мировых первенств, с минимальным счетом 2:1. Несмотря на травму ноги, он продемонстрировал высокий уровень подготовки и мастерство. По итогам турнира спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса.