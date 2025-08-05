Рязанец предстанет перед судом за продажу ружья и более 270 патронов 

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего жителя Рыбновского района в незаконной продаже обреза охотничьего ружья и боеприпасов. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

В мае 2025 года полицейским стало известно, что 55-летний мужчина хочет продать обрез охотничьего ружья и патроны разного калибра. В лесу Спасского района продавец передал покупателю оружие и пакет с охотничьими боеприпасами за 10 тысяч рублей. После сделки полицейские с помощью спецназа задержали злоумышленника.

У мужчины обнаружили обрез охотничьего ружья, вставку в ствол ружья для стрельбы мелкокалиберными патронами, 67 патронов для охотничьего ружья, 63 патрона калибра 5,6 мм и 142 патрона для автомата Калашникова калибра 7,62.

В ходе следствия сотрудники полиции провели допросы, обыски, экспертизы и исследования. Все это позволило установить обстоятельства преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.