Рязанец по поддельным документам получил два земельных участка и продал их за 1,2 млн рублей

Рязанец по поддельным документам получил два земельных участка общей стоимостью 1,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Следствием установлено, что в 2013 году житель Рязанского района, используя поддельные документы, получил в собственность 2 земельных участка, расположенных в районе. Оба участка мужчина позже продал.

В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей. Суд постановил взыскать с подсудимого денежные средства, равные стоимости земельных участков.