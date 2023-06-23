Рязанцы засняли грязную воду на 2-м Борковском карьере

В Роспотребнадзоре опровергли фейк о смертельно опасном напитке, пишет Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
Ранее в Сети появилась информация о смерти ребенка, который якобы отравился газировкой. Уточняется, что он выпил тархун.
В надзорном ведомстве уточили, что подобных госпитализаций не регистрировалось.
Злоумышленники такими действиями пытаются посеять панику среди населения, предупредили белгородцев.
Знаменитым барнаульским маньяков, убивавшем абитуриенток Алтайского госуниверситета, оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, сообщил телеграм-канал SHOT.
Чиновника задержали спустя 23 года. В 1989 году его подозревали в убийстве девушки. Сейчас же чиновник сознался минимум в пяти преступлениях.
Злоумышленник нападал на жертв, будучи ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства. Он...
Развратный конкурс в ночном клубе «Антигламур» в Новосибирске попал на видео, пишет НГС.
На кадрах видно, как девушка снимает штаны и трусы под музыку и аплодисменты. Затем обнаженная посетительница заведения садится на лицо мужчине, который лежал на сцене.
В самом ночном клубе пообещали разобраться в ситуации и после этого...
Жители Шебекино пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что местные бизнесмены принуждают их выходить на работу, пишет Go31.ru.
Автор обращения заявила, что город закрыт до 1 августа, поскольку там до сих пор небезопасно.
«А работодатели заставляют людей выходить на работу, открывать магазины и предприятия, которые не являются жизненно необходимыми»,...