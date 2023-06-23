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Рязанцы засняли грязную воду на 2-м Борковском карьере

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Загрязнённую воду у берегов Борковского карьера засняли рязанцы. Фото опубликовано в группе RZN Life.

На снимках видны мусор и неизвестное вещество зелёного цвета в воде.

Рязанцы засняли грязную воду на 2-м Борковском карьере
Рязанцы засняли грязную воду на 2-м Борковском карьере

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