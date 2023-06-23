Рязанцы засняли грязную воду на 2-м Борковском карьере

Развратный конкурс в ночном клубе «Антигламур» в Новосибирске попал на видео, пишет НГС. На кадрах видно, как девушка снимает штаны и трусы под музыку и аплодисменты. Затем обнаженная посетительница заведения садится на лицо мужчине, который лежал на сцене. В самом ночном клубе пообещали разобраться в ситуации и после этого...