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Общество

Рязанцы предложили новое пространство для фрески на здании города

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с художником-урбанистом Олегом, который расписывает стены с использованием технологии «урбан-фреска» в разных городах России. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Портрет Бродского на Соборной улице — первая цифровая фреска Олега в Рязани. Павел Малков призвал рязанцев присылать предложения в комментариях, где в городе можно создать арт-объекты на зданиях.

«Главное, чтобы при украшении стен была какая-то концепция, интересная идея», — отметил губернатор.

Уже поступило предложение сделать Мурад на фасаде здания ТСЖ «Весна» по адресу улица Мервинская, дом 25. 

«Торец нашего дома площадью 400 кв. м. остался не покрашенным застройщиком.
Прошло уже 15 лет, видим, как в Рязани зарождается культура монументальной живописи на зданиях», — пишет жительница дома.

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По словам жильцов, они просили администрацию Рязани «что-то нарисовать на такой неиспользованной площади с отличным видом» и тем самым украсить город и радовать жителей. 

Предложили тематики спорт или ученые, ведь рядом находятся академия единоборств, футбольный манеж, будущая Флагманская школа для талантливых детей.

«Обращения в префектуру Московского района и в городскую архитектуру остались без ответа. Возможно, сегодняшняя инициатива губернатора изменит ход событий», — надеются рязанцы.

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