Рязанцы предложили новое пространство для фрески на здании города

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с художником-урбанистом Олегом, который расписывает стены с использованием технологии «урбан-фреска» в разных городах России. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Портрет Бродского на Соборной улице — первая цифровая фреска Олега в Рязани. Павел Малков призвал рязанцев присылать предложения в комментариях, где в городе можно создать арт-объекты на зданиях.
Уже поступило предложение сделать Мурад на фасаде здания ТСЖ «Весна» по адресу улица Мервинская, дом 25.
По словам жильцов, они просили администрацию Рязани «что-то нарисовать на такой неиспользованной площади с отличным видом» и тем самым украсить город и радовать жителей.
Предложили тематики спорт или ученые, ведь рядом находятся академия единоборств, футбольный манеж, будущая Флагманская школа для талантливых детей.