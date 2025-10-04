Рязанцы не могут попасть в Константиново на празднование 130-летия Сергея Есенина

Жители Рязани и гости города не могут попасть на празднование 130-летия со дня рождения Сергея Есенина в Константиново.

Рязанцы недовольны организацией бесплатного транспорта на праздник. Вместо обещанных автобусов на маршруты вышли микроавтобусы вместимостью около 20 человек, которые курсируют раз в час. На остановках собрались сотни людей, желающих посетить Константиново.

Владельцы частного транспорта также остались недовольны. Помимо пробок, возникших на пути к Константиново, после Элеватора произошло ДТП, что еще больше замедлило движение.