В ночь с 29 на 30 сентября можно наблюдать полярное сияние

Жители центральных регионов России, в том числе Рязанской области, могут наблюдать в ночь с 29 на 30 сентября полярное сияние, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Для центральных регионов России вероятность наблюдения полярного сияния высока, но пока недостаточно велика для регистрации. Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны около 23:00.

Вероятным полярное сияние будет в северо-западных регионах. Для Мурманска прогноз составляет 71%, для Архангельска — 43%. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии яркие проявления ожидаются с 22:00 до 2 часов ночи. В период с 20:00 до 22:00 возможны слабые свечения.

Увеличение полярного овала связано с повышением солнечной активности вечером в пятницу, а также с изменением параметров межпланетного магнитного поля. Интенсивность сияний на данный момент умеренная, но, как ожидается, будет увеличиваться в течение недели. Это самые высокие значения с начала сентября.

Для наблюдения за сиянием рекомендуется выехать за город и смотреть на север. При съёмке следует использовать светосильные объективы, максимально открытые диафрагмы и выдержку от 15 до 30 секунд.