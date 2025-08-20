Рязанцев ждет массовое отключение воды 21 августа

В Рязани 21 августа массово отключат воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Большая, д. 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88 (АЗС);
- ул. Полевая (Шереметьево-Песочня), д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп. 2, 28, 29, 30;
- ул. Старое Село, д. 3 (МБУДО ДШИ №7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корп. 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
- Касимовское шоссе, д. 46а (Автотехцентр).