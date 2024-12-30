Рязанцев предупреждают об опасной погоде в новогоднюю ночь

В центральной части России прогнозируют резкое изменение атмосферного давления. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, к 1 января давление упадёт ниже нормы, что особенно ощутят метеозависимые люди.

В своём канале Позднякова пишет: в последние дни уходящего года давление будет повышенным из-за влияния западного антициклона. Ситуация начнёт меняться 31 декабря. Над Баренцевым морем сформируется глубокий циклон, который приведёт к резкому снижению давления в Москве и близлежащих областях.

Как итог — в ночь на 1 декабря давление снизится на 20 единиц. Также сейчас может наблюдаться дефицит кислорода в воздухе. Сочетание низкого давления и недостатка кислорода создаёт неблагоприятные условия для метеочувствительных людей в новогоднюю ночь.