Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения

Некоторым жителям Рязани поступили СМС-сообщения о сегодняшней проверке систем оповещения. Среди получивших рассылку на телефон оказался и корреспондент 7info.

Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Напомним, проверка системы оповещения пройдёт в Рязанской области 2 октября. В 10:40 и 14:20 прозвучат звуковые сигналы продолжительностью три минуты. Также планируется перехват телесигнала, на телефоны горожан должны прийти оповещения.

Проверки проводятся ежегодно в первую среду марта и октября.