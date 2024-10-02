Среда, 2 октября, 2024

Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от mamewmy на Freepik

Некоторым жителям Рязани поступили СМС-сообщения о сегодняшней проверке систем оповещения. Среди получивших рассылку на телефон оказался и корреспондент 7info. 

Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения

Жителей города призывают сохранять спокойствие. 

Напомним, проверка системы оповещения пройдёт в Рязанской области 2 октября. В 10:40 и 14:20 прозвучат звуковые сигналы продолжительностью три минуты. Также планируется перехват телесигнала, на телефоны горожан должны прийти оповещения. 

Проверки проводятся ежегодно в первую среду марта и октября.

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