Рязанцам расскажут о том, почему они идут в монастыри, в музее «Жизнь монаха»

В Келейном корпусе Архиерейского дома работает новый интерактивный музей «Жизнь монаха в монастыре». Об этом сообщает Рязанская епархия.

Экспозиция рассказывает о том, кто такие монахи, когда они появились, почему люди приходят в монастыри и как строится монашеская жизнь. Монашеские одежды, предметы мебели и быта – ко всем экспонатам, представленным на выставке, можно прикоснуться и внимательно их рассмотреть.

«При этом цель создания музея состояла не столько в том, чтобы показать какие-либо артефакты, сколько рассказать о людях и о том, почему они идут в монастыри, почему издревле пустыни и монастырские стены привлекали тысячи и тысячи людей», — отметили в Рязанской епархии.

Экскурсоводы освещают и самые основные вопросы: как и в каких условиях жили монахи, какое было у них имущество, сколько они спали, что ели и пили. Уникальный музей предполагает диалог, рассуждение, возможность прикоснуться к живой истории монастырей и монашества.

Возрастное ограничение 12+.

Записаться на экскурсии можно в магазине «Сувениры» (Кремль, дом 8). Задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона 8 915 619-88-78.