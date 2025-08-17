Рязанцам расскажут о том, почему они идут в монастыри, в музее «Жизнь монаха»

В Келейном корпусе Архиерейского дома работает новый интерактивный музей «Жизнь монаха в монастыре». Об этом сообщает Рязанская епархия.
Экспозиция рассказывает о том, кто такие монахи, когда они появились, почему люди приходят в монастыри и как строится монашеская жизнь. Монашеские одежды, предметы мебели и быта – ко всем экспонатам, представленным на выставке, можно прикоснуться и внимательно их рассмотреть.
Экскурсоводы освещают и самые основные вопросы: как и в каких условиях жили монахи, какое было у них имущество, сколько они спали, что ели и пили. Уникальный музей предполагает диалог, рассуждение, возможность прикоснуться к живой истории монастырей и монашества.
Возрастное ограничение 12+.
Записаться на экскурсии можно в магазине «Сувениры» (Кремль, дом 8). Задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона 8 915 619-88-78.