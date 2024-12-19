Рязанцам грозит штраф до 700 000 рублей за вырубку хвойных молодняков

В преддверии новогодних праздников в Рязанской области усилили меры по пресечению незаконной вырубки леса. Об этом сообщает региональное министерство природопользования.

За вырубку хвойных молодых деревьев предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Если лесному фонду нанесен значительный ущерб, к наказанию добавляется уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Если вы узнали о незаконной вырубке хвойных деревьев, сообщите об этом в Управление МВД России по Рязанской области либо по телефону прямой линии «Лесной охраны» 8-800-100-94-00.