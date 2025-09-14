Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

На предстоящей неделе с 15 по 21 сентября рязанцев ждет настоящая метеорологическая осень. Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.

По данным Гидрометцентра, в Рязанской области в понедельник, 15 сентября, будет ясно, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днём достигнет + 22°C, ночью воздух прогреется до + 8°C. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Скорость ветра составит 1 м/с.

Во вторник, 16 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в тени днём будет до + 22°C. Ночью температура опустится до + 11°C. Атмосферное давление понизится до 753 мм рт. ст. Скорость ветра будет 3 м/с.

В среду, 17 сентября, облаков в небе станет больше, но до дождей дело не дойдет. Температура воздуха днём до + 21°C, ночью до + 11°C. Атмосферное давление резко понизится до 748 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

В четверг, 18 сентября, сохранится облачность, вероятность осадков — 0%. Температура воздуха днём поднимется до + 21°C, ночью до + 9°C. Атмосферное давление немного поднимется — 750 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

В пятницу, 19 сентября, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, их вероятность — 79%. Температура воздуха днём будет до + 19°C, ночью достигнет + 9°C. Атмосферное давление сохранится до 750 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

По-настоящему осенняя погода нагрянет в выходные. В субботу, 20 сентября, облачно, вероятность дождей — 75%. Температура воздуха днём до + 16°C, ночью до + 7°C. Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

В воскресенье, 21 сентября, переменная облачность, возможны дожди. Температура днем достигнет + 16°C, ночью до + 7°C. Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.