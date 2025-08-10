Воскресенье, 10 августа, 2025
Транспорт и дороги

Рязань закупит 15 троллейбусов на 517 млн

Анастасия Мериакри
Рязань закупит 15 троллейбусов. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок.

Начальная цена на закупку 15 троллейбусов — 517 млн 275 тысяч рублей, это приблизительно 34,5 млн на одно транспортное средство. В требованиях к транспортным средствам указано, что троллейбусы должны быть не используемые и не ремонтируемые ранее, оснащены местами для инвалидов, системой климат-контроля, видеонаблюдением и видеорегистратором. Год выпуска — не раньше 2024-го. Вместимость — от 90 до 100 человек.

Срок поставки троллейбусов в Рязань — до 1 декабря 2025 года.

