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Пятница, 11 февраля, 2022

Рязань простилась с Галиной Павловной Вологжаниной

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Рязань простилась с Галиной Павловной Вологжаниной

7info7
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11 февраля Рязань простилась с Галиной Павловной Вологжаниной.

Траурная церемония прошла в Доме общественных организаций. На гражданской панихиде присутствовали представители власти, общественные деятели, другие официальные лица.

 — Мама, ты оставила огромный след в истории Рязани. Спасибо тебе, мама. Ты  у меня особенная…, — сказал Александр Вологжанин.

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В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги  «Памятью пронзая время…», в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины.

Рязань простилась с Галиной Павловной Вологжаниной

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