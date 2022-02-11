11 февраля Рязань простилась с Галиной Павловной Вологжаниной.

Траурная церемония прошла в Доме общественных организаций. На гражданской панихиде присутствовали представители власти, общественные деятели, другие официальные лица.

— Мама, ты оставила огромный след в истории Рязани. Спасибо тебе, мама. Ты у меня особенная…, — сказал Александр Вологжанин.

Реклама

В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги «Памятью пронзая время…», в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины.