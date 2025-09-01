Понедельник, 1 сентября, 2025
20.2 C
Рязань

Рязань присоединится к Всероссийской эстафете факела «Огонь жизни» 2 сентября

Анастасия Мериакри
Общество

В Рязани пройдёт этап Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Цель эстафеты – популяризировать корректную информацию о донорстве костного мозга и увеличить Федеральный регистр доноров костного мозга. Основным артефактом станет красочный факел — символ единения, надежды и жизни. Его пронесут герои нашего региона: Почётные доноры и победители конкурсов, врачи, спортсмены, общественные организации Добро.РФ и Российский Красный Крест, волонтёры.

Город Рязань – один из 100 городов России, где будет проходить эстафета. Донорская акция по вступлению в Регистр пройдет 2 сентября на областной станции переливания крови, ул. Спортивная, д. 7, с 10:00 до 13:00 часов.

Информация для желающих вступить в Федеральный регистр на официальном сайте: www.km.yadonor.ru/

Возрастное ограничение 6+.

