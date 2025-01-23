Рязань получила 47 автобусов благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году началось масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. За пять лет в российские регионы поставлено 13,7 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

В 2024 году в Рязани появилось 20 новых автобусов большого класса на дизельном топливе, закупленных благодаря льготному лизингу АО «ГТЛК» за счет Фонда национального благосостояния. Транспортные средства распределены среди маршрутных линий №7,13,16,17.

Автобусы оснащены кондиционерами, терминалами безналичной оплаты проезда, системой видеонаблюдения. Подвижной состав оборудован спутниковой навигацией, информационными табло, системой аудиоинформирования, Wi-Fi, в салоне предусмотрены специальные места с креплениями для колясок.

Реклама

Одно из преимуществ новых автобусов — это комфортные и безопасные поездки, а также экологичность.

В рамках нацпроекта за три года в Рязани приобрели 47 автобусов большого класса, соответствующих всем современным стандартам. Также по нацпроекту были приобретены 25 троллейбусов.