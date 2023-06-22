Рядом с трупом хоккеиста Савина два часа рыдала девушка

У тела погибшего в Олимпийском городке в Рязани 21-летнего хоккеиста Георгия Савина два часа навзрыд рыдала девушка. Об этом очевидец происшествия написала в соцсетях.

Трагедия произошла 22 июня. Девушка кричала: что ты сделал? Её крик было слышно через закрытые окна.

Ранее стало известно, что в момент трагедии Савин находился со своей девушкой в квартире дома, в котором выдавали жильё игрокам МХК «Рязань-ВДВ». Девушка Савина была в душе, когда спортсмен выпал из окна.

– Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай, – передаёт РЕН ТВ.

СМИ сообщает также, что у Георгия были большие долги и трудности с карьерным продвижением.

По факту гибели молодого человека проводится проверка.