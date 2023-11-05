Резонансное убийство в Рязани пристава Сергея Калужского: неизбежный постскриптум

На днях в Рязани совершено преступление, получившее всероссийскую известность.

1 ноября в микрорайоне Недостоево, рядом с домом 3 к.1 по улице Сельских строителей застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

В субботу, 4 ноября, полицейские сообщили о задержании подозреваемого — мужчины 1979 года рождения. Телеграм-канал SHOT назвал имя предполагаемого убийцы — 43-летний Сергей Ананикян. Жена киллера работала в ФССП вместе с погибшим Калужским, мотивом расправы стала ревность.

Сергей Калужский. Фото: УФССП России по Рязанской области

Расстрел силовика

Насильственная смерть действующих силовиков и должностных лиц в регионе, где не идут боевые действия — очень редкое по нынешним временам явление. Не случайно, сообщение об убийстве капитана Калужского попало в ленту крупных федеральных интернет-СМИ и влиятельных телеграм-каналов. Дополнительную жестокость и изощренность этому деянию добавляет и то обстоятельство, что устранение офицера произошло в его профессиональный праздник — День судебного пристава. Погибший шел к себе домой с пакетами продуктов.

В последние годы скандальный уход из этого мира рязанцев, обличенных властью, как бы жутко это не звучало, нередко происходил путем самоубийства.

В июле 2019 года с собой покончил главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Яковлев. 16 мая 2021 года свела счеты с жизнью прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области младший советник юстиции Светлана Евликова.

Но то, что произошло 1 ноября, суицидом не являлось. На месте преступления нашли три гильзы от патрона калибра 5.45, который используется, а автомате Калашникова. Это оружие используется в армейских частях и в силовых структурах. Способ убийства отсылает к лихим 90-м, когда именно из «калаша» представители одних бандитских группировок Рязани часто расправлялись со своими конкурентами из других «бригад». Яркий пример — бойня в кафе завода «Рязсельмаш» в ноябре 1993 года.

«Калаш» неизвестного происхождения

Правда в нынешние времена, автомат скорее может оказаться в руках не у представителя ОПГ, а у человека вернувшего из зоны боевых действий, которые ведутся в рамках специальной военной операции.

Ананикян участником СВО не являлся. По данным телеграм-канала Baza, он рассказал, что нашёл автомат… на Ореховом озере. Так ли это, пока неизвестно.

Под покровом темноты

В Рязани уже несколько лет реализуется программа «Безопасный город». Ее цель — контролировать с помощью средств видеонаблюдения ситуацию в наиболее оживленных местах города и на объектах, где регулярно наблюдается большое скопление людей, к примеру авто и ж/д вокзалы.

Одно из важных условий для работы камер — хорошая освещенность окружающей территории. Увы, Недостоево, где произошло убийство капитана Калужского, далеко не самый благополучный район по этому показателю. Да и устройства, дающие сверхчёткое изображение и оснащенные системой распознавания лиц, есть далеко не в каждом рязанском микрорайоне.

Хочется надеяться, что региональные силовые структуры сделают верные выводы и извлекут правильные уроки из трагического инцидента на улице Сельских строителей.

Арест

Что же касается ближайшей судьбы Ананикяна, можно сказать, что до 31 декабря 2023 года он пробудет под арестом. Решение, поместить задержанного под стражу, 5 ноября принял суд в Рязани.