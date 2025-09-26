Ремонт теплосетей в Рязани отстаёт от графика перед стартом отопительного сезона

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл встречу с подрядчиками, которые проводят капитальный ремонт теплосетей на улицах Урицкого и Соборной в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

По его словам, работы ведутся с отставанием от графика. Чтобы обеспечить жителей горячей водой, на улице Урицкого было временно запущено горячее водоснабжение по резервной схеме.

В связи с тем, что отопительный сезон в Рязани стартует уже 29 сентября (начнётся пуск тепла в социальные учреждения и жилые дома), Артёмов поручил подрядным организациям ускорить темпы работ и увеличить количество бригад на объектах.

Глава администрации потребовал, чтобы к следующей неделе всё было готово к пуску отопления.