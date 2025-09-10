Ремонт дороги по улице Предзаводской завершится до конца недели

В Рязани продолжается ремонт улиц по программе «Окраины». 10 сентября комиссия в составе депутатов, представителей городской администрации, подрядчика и местных жителей проверила ход завершающегося ремонта дороги по улице Предзаводской.

На участке в 225 метров, связывающем улицы Предзаводскую и Качевскую и ведущем к детской школе искусств №3, обновляют дорожное покрытие. Специалисты наблюдали за процессом укладки асфальта на проезжей части. Кроме того, уже завершен ремонт тротуара по улице Предзаводской.

На момент проверки основные задачи были выполнены, осталось только убрать строительный мусор, вывезти технику и временные дорожные знаки. Подрядчик заверил, что эти работы будут завершены до конца недели, после чего состоится приемка объекта.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие отдельных территорий города Рязани».

Напомним, в 2025 году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора в рамках программы «Окраины». В бюджет города на эти цели заложено 55 млн рублей.

В администрации Рязани сообщили, что капитальный ремонт улицы Аллейной запланирован на 2026 год.