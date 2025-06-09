В 2025 году в рамках программы «Окраины» отремонтируют 11 участков дорог за 55 млн

В Рязанской области продолжаются работы в рамках новой муниципальной программы «Окраины». В 2025 году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора.

В бюджет города на эти цели заложено 55 млн рублей. Выбор объектов осуществлялся с участием комитетов территориального общественного самоуправления и депутатов, с учетом оценки состояния дорожного покрытия профильными специалистами.

Сегодня, 9 июня, состоялась приемка уже отремонтированной дороги на улице Полиграфистов в районе Соколовка в рамках программы «Окраины». В ходе работ на участке протяженностью 320 метров было полностью обновлено асфальтобетонное покрытие. В приемке участвовали представители городской администрации, депутаты, местные жители, а также сотрудники подрядной организации, осуществлявшей ремонтные работы.

Замечаний со стороны приемной комиссии не выявлено.