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Четверг, 3 февраля, 2022

Разработка бренда Рязанской области обошлась в 1,5 миллиона рублей

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Разработка бренда Рязанской области обошлась в 1,5 миллиона рублей

7info
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За разработку бренда Рязанской области студии Артемия Лебедева заплатили 1,5 миллиона рублей. Ответ на запрос от руководителя Корпорации развития Рязанской области Вячеслава Несина опубликовала группа Новости Рязани ВКонтакте.

Несин сообщил, что вопрос создания бренда подняли в августе 2021 года на форуме «Здесь и сейчас» в Рязани. Тогда же корпорация начала работу, заключив контракт со студией Артемия Лебедева.

Подрядчик должен был провести «глубинные интервью», проанализировать их результаты.

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Итоги работы представили 29 ноября 2021 года, сам бренд презентовали в январе 2022 г.

Разработка бренда Рязанской области обошлась в 1,5 миллиона рублей

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