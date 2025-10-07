Вторник, 7 октября, 2025
Расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 8 октября 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 8 октября в связи с развитием инфраструктуры.

Так, 8-9 и 9-10 октября в технологические «окна» с 21:00 до 05:00 железнодорожники проведут путевые работы на участке Ожерелье — Пурлово Московской области, также на станции Ожерелье будет произведена замена стрелочного перевода.  

В связи с этим в указанные дни у ряда электричек Павелецкого направления МЖД изменится время отправления и прибытия, количество остановок. 

14,16,17,20 и 21 октября с 10:20 до 12:30 на перегоне Пески – Шиферная Московской области путевые работы пройдут на участке протяженностью 1 км. На это время II главный путь будет закрыт, движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по I пути. 

В связи с этим в указанные дни у ряда электричек Казанского направления МЖД изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов проследует по укороченному маршруту.

Кроме того, 9 октября с 08:10 до 11:10 на станции Рязань-1 железнодорожники также проведут ремонт пути. В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по I пути. 

Это отразится на расписании: у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Москва-Казанская, а также Рязань-1 и Гавердово, Ясаково, Сасово изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

