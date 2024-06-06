Раскрыты имена участников народной команды шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ

16 июня на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+), в котором звёздная и народная команда снова сойдутся в схватке за право ночевать в отеле, а не в пустыне. Имена звёзд, которые на этот раз отправятся в Дубай, уже известны: Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и Вячеслав Чепурченко. Теперь ТНТ готов представить состав народной команды, которая попытается бросить вызов звёздам.

За 10 миллионов рублей будут бороться 29-летний пожарный из Туапсе Илья Жуков, 30-летний московский сап-инструктор Остап Солдатов, 20-летний строитель из ДНР Никита Плахотниченко, 33-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени Андрей Зубенко, 29-летняя домохозяйка из Новокузнецка Александра Сухорукова, врач скорой помощи из Владимирской области 38-летняя Анастасия Перун и маркетолог из Астрахани 28-летняя Ольга Воронцева.

Никто из них ни разу не был за границей. Все они прошли серьёзнейший кастинг, опередив тысячи конкурентов, каждый из них полон решимости забрать главный приз. Илья Жуков и Андрей Зубенко мечтают построить дома для своих родителей, Никита Плахотниченко собирается сделать предложение возлюбленной, а Анастасия Перун – закрыть социальную ипотеку. Кому из них удастся преодолеть себя на проекте и дойти до финала, чтобы выиграть 10 миллионов рублей – покажет новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».

«Я давно хотел поучаствовать в подобном реалити! Да и все родные и близкие очень уж в меня верили и видели меня в данном проекте. От проекта жду массу эмоций и незабываемых приключений», – рассказывает Остап Солдатов.

Участникам проекта предстоит проходить командные испытания, чтобы определить свою дальнейшую жизнь на проекте: жить в роскоши, спать в мягких постелях и есть вкусную еду в роскошном отеле, либо пытаться справиться с жарой, голодом и жаждой в пустынном лагере. По условиям проекта каждую неделю один из участников покидает шоу.

Напомним, что победителем первого сезона шоу «Выжить в Дубае» стал представитель звёздной команды – футболист Павел Мамаев. В проекте «Выжить в Самарканде» главный приз забрал цирковой тренер из ДНР Александр Лось.