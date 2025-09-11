Четверг, 11 сентября, 2025
Работники ПАО «РЭСК» поддержали воспитанников школы-интерната 

Алексей Самохин

В преддверии нового учебного года коллектив ПАО «Рязанской энергетической сбытовой компании» (входит в Группу РусГидро) принял участие в благотворительной корпоративной акции «Чемодан добра». Эта инициатива уже стала доброй традицией, объединяющей работников компании вокруг идеи поддержки тех, кто особенно нуждается во внимании. 

Во время визита в Архангельскую школу-интернат представители компании — начальник Центрального отделения Наталья Правкина и начальник отдела по организации работы с частными клиентами Мария Викулина — не только поздравили ребят с началом учебного года, но и вручили воспитанникам все необходимое для учебы и творческих занятий. Дети получили наборы карандашей и красок, пластилин, цветную бумагу и картон, ручки, тетради, бумагу для акварели и черчения, а также другую канцелярию. 

Архангельская школа-интернат, расположенная в Пронском районе, работает с 1976 года. В период учебного года здесь проживают и обучаются 85 воспитанников с 1 по 9 класс. Педагогический коллектив создает все условия для обучения и развития детей с учетом их индивидуальных особенностей, помогая каждому раскрыть свой потенциал. 

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. 

Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

