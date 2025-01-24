Провокации, драки и противостояние двух Коноров ожидают зрителей в первой серии второго сезона «Титанов» на ТНТ

В воскресенье состоится долгожданная премьера — второй сезон масштабного шоу «Титаны» (16+), в котором сильнейшие спортсмены борются за титул лучшего и солидный денежный приз. В первом выпуске участники познакомятся друг с другом. Не обойдется без драк, провокаций, конфликтов и громких заявлений. Несколько участников устроят настоящие перфомансы.

Одним из них станет финалист прошлого сезона Анатолий «Конор» Надратовский, который появится на «арене» с плакатом победителя прошлого сезона Магомедрасула, демонстративно порвет ее, прожует и выплюнет. Но любителя громких заявлений ждет сюрприз: во втором сезоне «Титанов» участвует еще один «Конор» — боец на голых кулаках Сергей Приходько. Два Конора обменяются угрожающими любезностями.

«Запомните эту физиономию! Я его ненавижу! Это — жалкая реплика, это — бледная тень!» — выскажется в адрес соперника «Конор» Надратовский.

«А это дешевый аниматор!», — ответит ему «Конор» Приходько.

Все, кто ждёт драку двух борцов, ее получит. Только участвовать в ней будут не Коноры. На проекте появится еще один провокатор, боец поп-ММА Евгений «Жека Секси» Ушаков, при появлении которого некоторые участники потребуют вызвать врача из-за его неадекватного поведения. В итоге врач, действительно, понадобится Жеке после нокаута от самбиста Тагара Намсараева.

Впрочем, свою силу участникам проекта придется доказывать не кулаками, а делом. Первое испытание от искусственного интеллекта станет последним для 11-ти участников шоу «Титаны». Один из них пройдет его с серьезной травмой, не сдавшись и не отступив от своей цели.