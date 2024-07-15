Участившиеся геополитические споры, возникающие вновь и вновь по всему миру горячие точки заставляют людей серьёзно переживать: а что, если совсем скоро начнётся Третья Мировая или вовсе ядерная война? Возможно ли это в обозримом будущем, определила экстрасенс Галина Янко. Слова провидицы приводит издание МК.
Янко обращает внимание: «предрекать» Третью Мировую войну в последнее время начали многие. Но всё это она рассматривает как агрессивную провокацию.
По её словам, ядерной войны, о которой все говорят, не будет. Но мировому сообществу вовсе не стоит расслабляться. Господь за содеянные людьми злодеяния может напустить на них свои невзгоды.
Например, совсем скоро могут произойти изменения в событиях на Украине.
После того, как президент США покинет свой пост, в России начнётся расцвет. Вот что заявила Галина Янко об этом периоде:
Ранее провидица Дарья Миронова объяснила, удастся ли избежать Третьей Мировой войны. Человечество, по её словам, сегодня действительно стоит на пороге большого мирового потрясения. И всё будет зависеть, по её мнению, от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Ведь именно из России, по словам многих легендарных провидцев, должно прийти спасение мира.
И хотя мир стоит у критической точки, это ещё не означает, что скоро начнётся реальное столкновение: