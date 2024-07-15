Участившиеся геополитические споры, возникающие вновь и вновь по всему миру горячие точки заставляют людей серьёзно переживать: а что, если совсем скоро начнётся Третья Мировая или вовсе ядерная война? Возможно ли это в обозримом будущем, определила экстрасенс Галина Янко. Слова провидицы приводит издание МК.

Янко обращает внимание: «предрекать» Третью Мировую войну в последнее время начали многие. Но всё это она рассматривает как агрессивную провокацию.

— Наши военные уже давно показали: никакими провокациями их не сломить. Успехи в зоне СВО мы видим каждый день: освобождаются всё новые и новые территории. И так будет продолжаться, пока мы окончательно не сломим мировое зло. А это произойдет уже в обозримом будущем, — уверенно заявляет Галина.

По её словам, ядерной войны, о которой все говорят, не будет. Но мировому сообществу вовсе не стоит расслабляться. Господь за содеянные людьми злодеяния может напустить на них свои невзгоды.

— Тем, кто сейчас всеми силами пытается разжечь мировой конфликт, мало не покажется. А людям переживать не нужно: ядерной войны я не вижу. Пока по всему миру будут происходить вот такие передряги, какие мы наблюдаем сейчас. Они будут продолжаться во многих точках мира до тех пор, пока не сменится руководство Америки. Как только нынешний президент США уйдёт с поста, всё перевернётся, — убеждена ясновидящая.

Например, совсем скоро могут произойти изменения в событиях на Украине.

— Нам осталось чуть-чуть подождать. Все поймут раз и навсегда: на поле боя Россию победить не удастся, — говорит Янко, намекая на победное завершение спецоперации для нашей страны.

После того, как президент США покинет свой пост, в России начнётся расцвет. Вот что заявила Галина Янко об этом периоде:

— Везде расцветут райские яблочки, купола золотом покроются, и наступит спокойное время, – уверяет Янко. – Я вижу, что наша страна выйдет на лидирующие позиции. С нами будут считаться и уважать. И больше никто не посмеет бросить нам вызов – враги будут бояться нас как огня. Мир в России будет очень долгий и прочный.

Ранее провидица Дарья Миронова объяснила, удастся ли избежать Третьей Мировой войны. Человечество, по её словам, сегодня действительно стоит на пороге большого мирового потрясения. И всё будет зависеть, по её мнению, от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Ведь именно из России, по словам многих легендарных провидцев, должно прийти спасение мира.

— Великий спаситель мира с именем на букву «В» должен предотвратить Третью Мировую. Именно буква «В» в этом предсказании является ключевой, она предполагает имя «Владимир». В ближайшее время мир подойдет к критической точке, после чего мессия из России должен спасти мир от столкновения, — пояснила Миронова.

И хотя мир стоит у критической точки, это ещё не означает, что скоро начнётся реальное столкновение:

— Ситуация выровняется именно из-за того, что придёт спаситель мира из России. Все предсказания и знаки указывают именно на это, — заверила Миронова.