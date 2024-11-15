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Пропавший в Рязани Эль Мшиши Адиль найден погибшим в Новопавловской роще

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/salusryazgmu62

В Рязани найден погибшим пропавший 18-летний студент Медицинского университета Эль Мшиши Адиль.

На данный момент причина гибели молодого человека неизвестна. По информации Следкома, видимых причин насильственной смерти на теле студента не обнаружено. Точную причину смерти установят эксперты.

Снимки с места обнаружения тела опубликовал поисково-спасательный отряд РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева. На них видно, что труп подняли из пруда в Новопавловской роще.

Ранее спасатели сообщали подробности поисков пропавшего. Район для проверки был определён при помощи геопозиции мобильного телефона парня.

Пропавший в Рязани Эль Мшиши Адиль найден погибшим в Новопавловской роще
Фото: vk.com/salusryazgmu62
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