Прокуратура Рязанской области взяла на контроль реконструкцию школы в Тюшево

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль реконструкцию школы в селе Тюшево Рязанского района, сообщил телеграм-канал ведомства.

Заместитель прокурора области Екатерина Банникова провела в селе выездной приём граждан. Во время встречи с жителями им рассказали о требованиях законодательства об образовании в части обеспечения прав несовершеннолетних на обучение по месту жительства. Присутствовавшей в зале и. о. начальника управления образования, молодёжной политики и спорта Татьяне Копанчук объявлено предостережение.

Реконструкция школы задерживается из-за проблем с подрядчиком. Банникова с сотрудниками прокуратуры, администрации района оценили ход работ.