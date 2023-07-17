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Прокуратура Рязанской области взяла на контроль реконструкцию школы в Тюшево

7info

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль реконструкцию школы в селе Тюшево Рязанского района, сообщил телеграм-канал ведомства.

Заместитель прокурора области Екатерина Банникова провела в селе выездной приём граждан. Во время встречи с жителями им рассказали о требованиях законодательства об образовании в части обеспечения прав несовершеннолетних на обучение по месту жительства. Присутствовавшей в зале и. о. начальника управления образования, молодёжной политики и спорта Татьяне Копанчук объявлено предостережение.

Реконструкция школы задерживается из-за проблем с подрядчиком. Банникова с сотрудниками прокуратуры, администрации района оценили ход работ.

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль реконструкцию школы в Тюшево
Прокуратура Рязанской области взяла на контроль реконструкцию школы в Тюшево
Прокуратура Рязанской области взяла на контроль реконструкцию школы в Тюшево
Прокуратура Рязанской области взяла на контроль реконструкцию школы в Тюшево

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