Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия воды в рязанском селе Петрушино

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв поручил провести проверку по факту отсутствия водоснабжения в селе Петрушино.
Жители села пожаловались на отсутствие жизненно важного ресурса. Отмечается, что бурение новой скважины уже началось.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Обеспечение прав жителей на качественное водоснабжение находится на контроле прокуратуры области.