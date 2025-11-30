Стоматолог Евгений Лавренюк: Учить и лечить — самые благородные профессии

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направле

Евгений Лавренюк, стоматолог-ортопед и детский стоматолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической и детской стоматологии РязГМУ, заместитель главного врача клиники «Альфа-стоматология» в Рязани рассказал о важности регулярных визитов к стоматологу, частых ошибках при домашнем уходе за зубами, способах преодоления страха перед креслом стоматолога, критериях выбора врача и способах сохранения здоровья детских зубов. В интервью 7info он также поделился современными тенденциями в стоматологии, секретами идеальной улыбки и другими интересными фактами из своей личной биографии и работы.

Семейная династия

— Евгений, почему вы выбрали профессию стоматолога? Знаю, что у вас медицинская династия, но что повлияло на ваш выбор: родители или какие-то собственные убеждения?

— В нашей семье действительно есть врачебная династия, но еще и педагогическая. Бабушка и дедушка у меня связаны с образованием, дедушка — заслуженный учитель. А родители — медики. Я последовал их примеру, выбрав путь отца. Однако, окончив школу, я думал совсем о другой сфере. Меня манили международные отношения или журналистика. Я готовился к поступлению в вузы, связанные с этими направлениями, ездил подавать документы в Москву. В то же время увлекался химией и биологией, поэтому подал заявление и в медицинский университет.

— Почему вы в итоге выбрали медицину, а не журналистику?

— Я проходил и в Москву на журналистику, и в наш Рязанский медуниверситет. Мы с семьёй собрались и решили, что лучше продолжить семейное дело и выбрать медицину.

— Не жалеете, что выбрали профессию стоматолога?

— Абсолютно нет. С самого начала понял, что это моё призвание. Плюс после университета меня пригласили работать на кафедре. Я всегда считал, что учить и лечить — самые благородные профессии. Вот я и совмещаю их: преподаю на кафедре в нашем медицинском университете и уже 13 лет с 2012 года занимаюсь практической стоматологией.

Цифровые технологии в стоматологии

— Если сравнить уровень развития стоматологии в период, когда вы только начинали свою карьеру, с сегодняшним днём, то насколько сильно продвинулись вперёд технологии в этой области? Как изменились методы лечения?

— Со времени моей учёбы и до сегодняшнего дня стоматология претерпела колоссальные изменения. В этой сфере, которая, как известно, в основном ориентирована на коммерческую деятельность, внедрение новых технологий происходит очень быстро. Высокая конкуренция среди клиник вынуждает постоянно совершенствоваться. Если не предлагать что-то новое и современное, то можно легко потерять позиции на рынке. Поэтому стоматология является одной из самых динамично развивающихся отраслей, где активно внедряются инновации. Сейчас мы активно используем цифровую стоматологию.

Цифровые технологии в стоматологии становятся всё более популярными. Сегодня уже не требуется делать традиционные слепки, как это было раньше. Всё это можно выполнить с помощью сканера. Имплантацию зубов мы планируем заранее с помощью компьютерной программы, устанавливаем их согласно заранее подготовленному хирургическому шаблону.

Сейчас активно используются 3D-принтеры, фрезерные станки. Коронку теперь не изготавливают вручную, а снимают скан, затем моделируют её на компьютере и отправляют файлы на фрезерный станок, который вытачивает коронку.

— Насколько надежен этот метод?

— Он гораздо точнее. Раньше на каждом этапе возникала вероятность ошибки: слепок, затем работа зубного техника, а после — врача. На любом из этих этапов мог произойти микроскопический сбой. Всегда есть человеческий фактор. Здесь же он практически исключён.

— Легко ли осваиваются врачами цифровые технологии. Как происходит обучение врачей?

— В медицине, как и во многих других профессиях, важно постоянно развиваться. Если врач перестает учиться, он рискует пропустить что-то значимое. Недавно мы побывали в Китае, где изучили их опыт в области цифровых технологий. Китайские специалисты далеко продвинулись в этом направлении. Там мы увидели сканеры нового поколения, способные сканировать лицо. Они начинали с промышленных сканеров, постепенно стали их применять в более жизненных ситуациях, включая стоматологию.

Стоматологический туризм

— Не секрет, что многие люди из других городов приезжают в Рязань для лечения зубов. Какова география ваших пациентов и что, по вашему мнению, побуждает их ехать за медицинской помощью в другой город?

— В основном иногородние пациенты — это москвичи. Особенно в пятницу, субботу и воскресенье у нас в клинике очень много пациентов из столицы. Причина — цена. Технологии у нас такие же, как в Москве, а иногда и лучше. При этом стоимость лечения у нас значительно ниже, поэтому для москвичей, которые живут всего в двух часах езды от Рязани, это очень удобно.

Ко мне на прием также приезжают люди из Сибири, Сахалина, из Нарьян-Мара.

— Не интересовались, почему они преодолевают такое огромное расстояние ради того, чтобы вылечить зубы?

— Да, это действительно большое расстояние. Я всегда удивляюсь, почему люди решаются на такие дальние поездки. Кто-то приезжает по совету друзей, живущих здесь. Другие находят информацию в интернете, читают отзывы и видят, что наши услуги соответствуют их потребностям. Это не массовое явление, но такие случаи есть.

— Насколько ответственно население относится к лечению зубов, если судить по вашему опыту?

— За последние годы граждане стали гораздо внимательнее относиться к здоровью зубов. Это особенно заметно по тому, как они приводят детей на лечение. Если раньше детская стоматология сталкивалась с недостатком внимания, то теперь многие родители осознают важность здоровья зубов и стоимость их коррекции в будущем. Поэтому они стараются следить за состоянием зубов своих детей.

— А как обстоят дела со взрослыми клиентами?

— Сейчас очень популярен спрос на эстетические процедуры, особенно на красивую улыбку. Белоснежные зубы стали символом успеха. Если у человека зубы желтые или кривые, это может снизить его конкурентоспособность в обществе. Поэтому взрослые часто обращаются за эстетическими услугами, чтобы лучше выглядеть и добиться более высокого положения.

Белоснежная улыбка — символ успеха

— Вы упомянули брекеты. Сейчас их ставят и взрослым, и детям. Но есть мнение, что долгое ношение брекетов может повредить зубы. Это правда?

— Это зависит от индивидуальных особенностей. При длительном ношении брекеты могут затруднить гигиену полости рта. Для ухода за ними требуются специальные средства, дополнительные щетки. Если за этим не следить, возможны осложнения. Однако существуют технологии, которые помогают исправить и эту ситуацию.

— Брекеты устраняют только эстетические недостатки, связанные с неровными зубами, или их ношение оказывает влияние на здоровье?

— Применение брекетов обусловлено различными причинами. Кривые зубы могут быть результатом эволюционных изменений. В процессе эволюции наш мозг увеличивался, а лицевой отдел черепа уменьшался. Это привело к тому, что челюсти стали меньше, а зубы остались прежними по размеру. В результате зубам не хватает места в челюсти, что вызывает необходимость в ортодонтическом лечении. Таким образом, в настоящее время это стало распространенной проблемой, и многие люди нуждаются в помощи ортодонта.

— Вы отметили, что сейчас люди активно интересуются эстетическими процедурами. Что касается белоснежной улыбки — отбеливания зубов. Используют разные методы: от популярных паст до народных средств. Какие способы отбеливания самые эффективные?

— Я не рекомендую несертифицированные методы. Например, натирание зубов лимонной кислотой, которое советуют в интернете, бесполезно. Лучше обратиться в клинику для офисного отбеливания — это самый надёжный способ. Но иногда нужно поддерживать результат. В этом случае может помочь домашнее отбеливание с помощью капп с гелем, которые надевают на ночь раз в год. Это освежит эффект офисного отбеливания.

Ещё один важный момент: после отбеливания зубов кажется, что всё отлично. Но потом, каждый день глядя на себя в зеркало, мы привыкаем к новому оттенку. И в какой-то момент он начинает казаться нам привычным, мозг адаптируется к новому. В этом случае пациентки часто говорят, что зубы пожелтели, но при проверке по цветовой шкале выясняется, что они остались прежними. Это особенность нашего восприятия: мы привыкаем к изменениям.

— Как долго сохраняется эффект от отбеливания зубов? Через какое-то время они возвращаются к прежнему цвету после процедуры?

— Зубы никогда не вернутся к своему первоначальному цвету. Они могут немного изменить оттенок из-за употребления некоторых продуктов, таких как красное вино, черника или кофе в больших количествах. Однако к исходному цвету они уже не вернутся.

— Отбеливание зубов вредно для их здоровья? Ведь это химическое воздействие, оно может повредить зубы?

— Некоторые стоматологи утверждают, что отбеливание вредно. Однако это заблуждение. Тёмный цвет зубов обусловлен органическими веществами, и при отбеливании минеральная структура зуба не затрагивается. То есть кальций, фтор и фосфор остаются в зубах. Да, небольшая деминерализация может произойти, но она локальна. Плюс в самих компонентах отбеливания есть гели для восстановления эмали. Даже если их не использовать, через 2–3 дня минералы возвращаются в эмаль из слюны. Поэтому отбеливание не делает зубы хрупкими.

Удалить или вылечить?

— Раньше зубы чаще удаляли, но теперь это делают только в крайнем случае. Больные зубы стараются лечить. Как понять, нужно ли удалять зуб или можно его спасти?

— Сегодня медицина, включая стоматологию, делает ставку на сохранение здоровья. Ещё десять лет назад был популярен тренд на хирургическое вмешательство, удаление зубов и их замену имплантами. Сейчас мы возвращаемся к консервативным методам лечения. Они становятся всё более популярными, а наука помогает нам их совершенствовать.

В медицине всё больше стремятся к менее инвазивным процедурам. Например, вместо традиционного разреза от уха до уха врачи предпочитают лапароскопические методы. Пациенты тоже ценят свои зубы и не хотят расставаться с ними без крайней необходимости. Поэтому мы стараемся сохранить родной зуб до последнего, насколько это возможно.

Однако есть и другая тенденция — многие болезни «молодеют». Мы всё чаще сталкиваемся с пародонтитом. Воспаление тканей вокруг зуба приводит к его разрушению, расшатыванию и выпадению. В таких случаях приходится проводить протезирование, имплантацию или удаление.

Основной тренд — сохранение зубов. Но окончательное решение о том, удалять их или лечить, принимает только квалифицированный стоматолог.

— Может ли случиться так, что после лечения зуб всё равно придётся удалить?

— Да, конечно. Такие ситуации мы всегда обсуждаем заранее. Любое лечение в мире, независимо от заболевания, имеет эффективность примерно 80%. Это значит, что из 100 человек стандартная методика поможет 80, а для 20 потребуется индивидуальный подход. Это относится и к стоматологии. Один и тот же метод лечения, выполненный одним и тем же врачом, может помочь одному пациенту, но не сработать у другого.

Сахар губит зубы

— Вы упомянули, что в стоматологии, как и во многих других сферах, наблюдается тенденция к «омоложению» заболеваний. С чем это связано?

— Каждое новое поколение становится менее здоровым, чем предыдущее. Это глобальная тенденция, наблюдаемая не только в нашей стране, но и во всём мире. Главная причина — образ жизни. Особенно это касается стоматологии, где основная проблема — чрезмерное потребление сахара. За последние полвека его употребление выросло до невиданных масштабов. Люди едят гораздо больше сладкого, чем раньше. Это создаёт нагрузку на организм, который не приспособлен к такому количеству сахара. В результате возникают различные проблемы.

Кроме того, изменился характер питания. Мы всё чаще едим мягкую, кашеобразную пищу, которая застревает в зубах и способствует развитию кариеса. Углеводы создают благоприятную среду для размножения микробов. Поэтому мы рекомендуем родителям давать детям грызть твёрдые продукты, такие как морковь или яблоки. Это помогает формировать правильный тип жевания и предотвращает детский инфантильный способ питания. Сегодня многие дети быстро устают пережёвывать пищу, что 50 лет назад было бы невозможно. Эти изменения в образе жизни и питании способствуют развитию стоматологических проблем.

— Есть ли какие-то способы, которые помогут сохранить здоровье зубов? Изменение образа жизни, диета или другие меры.

— Важно формировать правильные пищевые привычки. Пища должна быть волокнистой и требовать тщательного пережёвывания. Рекомендуется совершать 33 жевательных движения перед тем, как проглотить пищу. В рацион необходимо включать овощи, фрукты и мясо. Также следует сократить количество углеводистой и сладкой пищи. Если дети всё же едят сладости, важно после этого прополоскать рот, чтобы убрать питательную среду для микроорганизмов. Также можно завершать приём пищи кусочком сыра, чтобы нейтрализовать кислотность и создать менее благоприятные условия для микроорганизмов.

Кроме того, необходимо соблюдать гигиену полости рта. Чистить зубы утром и вечером, два раза в день.

Что происходит, когда мы экономим на стоматологе?

— Известно, что состояние зубов влияет на весь организм. Но к чему конкретно могут привести невылеченные зубы? На какие системы организма повлиять?

— Ответ на этот вопрос очевиден. В организме всё взаимосвязано. Например, если одна нога короче другой на 2 сантиметра, это может привести к неправильному прикусу и нарушению осанки. То же самое происходит и с зубами. Если их не лечить, это может вызвать проблемы с пищеварением из-за неправильного пережёвывания пищи. Кроме того, гниющие зубы являются источником микробов, которые могут привести к заболеваниям горла, миндалин, ушей, пазух и других органов. Также разрушенные зубы могут вызвать психологические проблемы, такие как неуверенность в себе и трудности в общении из-за неприятного запаха изо рта.

— Часто ли к вам приходят пациенты с сильно запущенными зубами?

— Да, таких пациентов много. Особенно много их среди жителей районов. В основном это пожилые люди, но встречаются и молодые.

Наверное, проблема в доступности качественной медицины. Медицина становится всё дороже, особенно с учётом роста цен на технологии и расходные материалы. Это делает качественную медицину менее доступной для многих людей.

— Вы часто сталкиваетесь с тем, что люди старшего поколения говорят: «Это слишком дорого, я лучше попробую что-нибудь сам»?

— Да, это довольно распространённое явление. Люди старшего поколения часто не доверяют современной медицине и предпочитают народные методы лечения, такие как полоскание рта капустным листом или прополисом.

Как выбрать стоматолога

— Сейчас существует множество вариантов получения стоматологической помощи: от частных клиник до небольших кабинетов в жилых домах. Как же выбрать подходящую клинику и стоматолога?

— Есть множество факторов, на которые можно ориентироваться при выборе. В первую очередь мы обращаем внимание на внешний вид клиники и отзывы о работе врачей. Положительные отзывы от знакомых и в интернете могут стать решающим аргументом. Однако стоит помнить, что не все отзывы объективны. Люди склонны оставлять негативные отзывы, когда они недовольны, в то время как довольные клиенты могут не утруждать себя написанием мнения. Тем не менее, отзывы могут быть полезны, особенно если они основаны на реальных впечатлениях.

Главное, чтобы между врачом и пациентом установился хороший контакт. Если вы чувствуете взаимопонимание и доверие к врачу, это, вероятно, самый важный фактор при выборе стоматолога.

Дентофобия и лечение во сне

— Как вы работаете с пациентами, испытывающими дентофобию?

— Дентофобия — один из самых распространённых страхов в мире. Он сравним с арахнофобией — боязнью пауков. Но сейчас ситуация меняется. Современные дети гораздо меньше боятся стоматологии, потому что у них другое представление о ней. Сейчас у детей есть мультики, игрушки, временные татуировки, лечение проходит в игровой форме. Они даже не замечают, как им делают обезболивание. Плюс подарки — всё это создаёт позитивный настрой.

Очень важен первый контакт. Если ребёнок впервые пришёл и испугался, он может бояться всю жизнь. Но не всё зависит от стоматолога. Иногда мамы сами ведут ребёнка и говорят: «Не бойся, тебе не будет больно». Когда тебе говорят «не бойся», ты понимаешь, что надо бояться. Поэтому настрой очень важен. Нельзя передавать свои страхи ребёнку. Иногда мама сама начинает бояться, и ребёнок это чувствует. Поэтому важно, чтобы родители сами были спокойны. Нужно объяснять ребёнку, что лечение — это нормально, мама, папа, бабушка все лечат зубки. Это помогает ребёнку настроиться позитивно.

Со взрослыми сложнее. Если у них уже есть фобия, то это труднее. В таких случаях лучше постепенно вводить их в стоматологию. Начинать нужно с лёгких манипуляций, чтобы пациент успокоился. Боятся в основном неизвестности и боли. Когда пациент постепенно привыкает к лёгким процедурам, можно переходить к более сложным. В крайних случаях используются седация, наркоз, лечение во сне.

— Лечение во сне проводится только пациентам, которые боятся стоматологических процедур, или есть какие-то медицинские показания к этому?

— Есть несколько категорий пациентов, для которых применяется данная методика. Первая — люди с дентофобией, которые боятся стоматологических процедур. Вторая — дети до трёх лет. Для них лечение под седацией или общим наркозом необходимо, чтобы избежать психологической травмы.

Также лечение во сне может быть показано, если требуется сложное и длительное вмешательство. Например, при удалении всех зубов или установке шести имплантов операция может быть длительной, и местной анестезии может не хватить.

— Какой случай в вашей практике вам запомнился больше всего и почему?

— За годы практики накопилось много таких случаев. Обычно запоминаются не самые сложные пациенты, а те, с которыми были особенно хорошие или, наоборот, плохие отношения. Это как в институте: запоминаются либо отличники, либо двоечники. К сожалению, большинство нормальных студентов потом стираются из памяти, а крайности остаются. Поэтому у меня было много таких пациентов, и с многими мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения.

Запомнился случай с четырехлетней девочкой. В поликлинике ей провели серебрение зубов — это метод, при котором зубы покрываются нитратом серебра и становятся черными. После этой процедуры девочка перестала улыбаться, замкнулась в себе и перестала ходить в детский сад. Дети, как известно, могут быть жестокими и обращать внимание на такие вещи. В итоге ей пришлось работать с психологом. Конечно, врачи не хотели такого результата, но он все же случился.

Серебрение зубов — это метод, который использовался в советские времена. Сейчас он уже не применяется, так как существуют более современные технологии.

Профилактика

— Как часто следует посещать стоматолога для профилактического осмотра, если нет зубной боли?

— Сразу стоит отметить, что сейчас зубы у людей почти не болят. Раньше у наших предков была более высокая реактивность иммунной системы, поэтому они чаще страдали от кариеса. Сейчас реактивность снижена, и мы используем больше антибактериальных препаратов. Это приводит к тому, что процессы в организме становятся хроническими. Мы часто находим скрытые кариозные полости, которые могут не беспокоить человека долгое время. Поэтому рекомендация для взрослых — приходить на осмотр раз в год.

Для детей ситуация может быть немного другой. Врач-стоматолог при первичном осмотре определяет группу здоровья ребенка и может рекомендовать приходить на осмотр раз в полгода или даже раз в три месяца, в зависимости от активности кариозного процесса.

— Стоматологи сами следуют своим рекомендациям? Как часто вы посещаете стоматолога?

— Мы часто упрекаем пациентов в том, что они пропускают плановые осмотры. Хотя важно не только раз в год ходить к стоматологу, но и посещать других специалистов, таких как гинеколог и уролог. Есть множество врачей, к которым нужно регулярно обращаться. Однако в молодости мы об этом не задумываемся. Нет времени, другие дела. С годами приходит понимание, что здоровье — самое важное. Как сказал президент Владимир Путин, люди могут жить до 150 лет. Возможно, это правда. Но качество жизни напрямую зависит от здоровья. Ведь его не купишь.

Сейчас я регулярно прохожу медосмотры и занимаюсь профилактикой заболеваний, которые могут быть связаны с генетикой или семейной историей. С годами я стал внимательнее относиться к своему здоровью, чем раньше.

Учить и лечить — самые благородные профессии

— Вторая ваша профессиональная деятельность — преподавание. Почему вы решили заняться этим?

— Меня пригласили на кафедру сразу после университета. Я начал преподавать вскоре после окончания учёбы. Сначала был ассистентом, сейчас — доцент и кандидат наук. В этой сфере я с 2013 года, и она по-прежнему меня вдохновляет. Особенно когда понимаешь: чтобы запомнить что-то хорошо, нужно объяснить это другим. Плюс, в мое время интернета почти не существовало. Современные студенты имеют доступ к огромному объему информации. Они могут просматривать лекции врачей из Бразилии, Германии и других стран. Они видят, как работают специалисты по всему миру. Иногда их вопросы настолько интересны, что я углубляюсь в разные научные темы.

— Изменилось ли отношение студентов к учёбе с течением времени? Одни стали более нынешниеобучающиеся стали более инициативными или наоборот?

— Нельзя сказать, что их отношение стало хуже или лучше. Оно просто другое. С ними нужно работать иначе, потому что это поколение зумеров. Они быстро теряют концентрацию. Медицина — это огромная область знаний, которую нужно просто выучить. Некоторые вещи можно понять, но, например, анатомию нужно просто запомнить. Понять строение организма невозможно, его нужно выучить.

Образовательный процесс с нынешними студентами нужно строить по-другому. Они не могут слушать лекцию час сорок. Их внимание рассеивается. Поэтому я стараюсь делать лекции в виде коротких кейсов. Это помогает привлечь внимание обучающихся.

— Не думали о том, чтобы оставить преподавание? Ведь и в институте, и в клинике вы работаете с людьми. А это, как известно, самое трудное: все люди с разными характерами, иногда приходят пациенты со скандалами, а потом нужно снова идти на занятия. Не устаёте ли вы эмоционально?

— Никогда не возникало мысли уйти. На самом деле, общение с молодыми врачами даже заряжает энергией. Хотя усталость, конечно, бывает, как и у всех врачей. Но видеть, как они горят своими идеями, как они увлечены, придаёт сил.

С пациентами, конечно, сложнее. Они приходят с разными проблемами, в разном настроении. У кого-то что-то случилось, кто-то болен, кто-то хочет просто поговорить. Поэтому работать с пациентами действительно труднее.

Прибор для определения длины корневого канала

— Что насчёт научных исследований? Сейчас вы работаете над чем-то новым?

— В основном я занимаюсь цифровыми технологиями. Мы выиграли грант по программе Start и второй год работаем над проектом — прибором для определения длины корневого канала. Он будет оснащён обучающим модулем, чтобы студенты и ординаторы могли практиковаться. Это совместный проект с радиотехническим университетом.

Прибор предназначен для медицины, но его главная цель — обучение. Студенты смогут тренироваться на нём перед работой в реальных условиях.

— Насколько прибор готов к использованию?

— Мы создали прототип, который успешно прошёл тестирование. Сейчас переходим к производству — это третий этап программы.

Анастасия Мериакри

