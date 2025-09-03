Продюсер назвал сумму, которую заработали авторы хита «Третье сентября»

Вот уже почти 15 лет каждое 3 сентября жители нашей страны вспоминают одноименную песню шансонье Михаила Шуфутинского. Она вышла еще в 1993 году, авторами хита стали Игорь Николаев и Игорь Крутой.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем» рассказал, какую сумму могли получить композиторы за «Третье сентября».

«По 2 миллиона рублей каждый точно получил. Это хит хитовый. Композиция «Третье сентября» стала давно не только мемом. У каждого своя ассоциация с этим днем. Он – важная часть для каждого жителя нашей страны», — отметил Дворцов.

Композиция предназначалась для другого исполнителя, но в итоге попала к Шуфутинскому. Ее аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский.

В 2011 году песня, которая считалась рядовой, неожиданно стала мемом. Благодаря популярности в интернете Михаил Шуфутинский смог монетизировать свой забытый трек. Теперь он ежегодно выступает 3 сентября с концертами на радость зрителям.