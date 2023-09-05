КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

Последняя неделя августа в Рязани была наполнена культурными событиями из разных областей. На Лыбедском бульваре, в Верхнем городском саду и Горьковской библиотеке проходили основные мероприятия Форума древних городов. В рамках Дня города рязанцы и гости города вкушали блюда «высокой» кухни, подпевали уличным музыкантам на фестивале «Подбелка», наряду с популярными российскими группами «Ария», 5SТА Family и «Моя Мишель», а также смеялись «до упада» на музыкальном кубке Губернатора «Поющий Косопуз».

Сегодня мы поговорим про закулисье одного из перечисленных событий. О том, как «делать КВН» рассказывает директор Рязанской лиги, один из авторов «Поющего Косопуза» Алексей Жеглов.

— Кому принадлежит идея летнего фестиваля КВН «Поющий Косопуз»?

— В нашем городе сильны КВНовские традиции. Более 20 лет работает официальная Рязанская лига Международного союза КВН, в рамках которой мы ежегодно разыгрывали Кубок Губернатора. Но в 2021 году из-за пандемии проводить КВН и не только в обычном формате не представлялось возможным. Летом коронавирус немного «отступил» и было разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе. Команда единомышленников, во главе с Евгенией Власовой, которая на тот момент возглавляла управление культуры города Рязани, предложила провести КВН на площадке Зелёного театра ЦПКиО. И пазл, как говорится, сошёлся.

Все летние кубки большого КВНа проходили на открытых площадках Сочи, Юрмалы и Светлогорска и были музыкальными. Нам показалось это хорошим знаком. Только вместо Кивина в Рязани запел Косопуз. Первый «блин» получился более чем удачным. И даже проливной дождь не снизил тогда градус юмора, особенно когда на сцене появилась легендарная команда «Триод и Диод».

Проанализировав опыт первого фестиваля, стало понятно, что такой формат КВНа очень интересен зрителям. И в 2022 году, когда все ограничения были сняты, мы намерено провели фестиваль в «зале без стен». На площадке в Зелёном театре собралась около 1,5 тысяч зрителей. Рязань «угорала» вместе с «Русской дорогой».

Команд участниц заметно прибавилось и тогда стало понятно, что «Поющий Косопуз» очень органично вписывается в общегородскую канву празднования Дня города. В этом году в фестивале приняли участие 20 команд, география проекта расширилась, а за юмор «Высшей пробы» отвечали белорусские КВнщики «Доктор Хаус».

— Кто в Рязани «делает» КВН?

— Мероприятия такого масштаба делаются, как говорится «всем миром». За креатив отвечают редакторы. Рязанская лига в этом смысле всегда славилась выдающимися медийными КВНщиками, играющими до работы на КВН в сам КВН Высшей лиги А.В. Маслякова. Сегодня с нами работают Руслан Шишкин – участник команда «Вятка» г. Киров и Роман Козлов — капитан команды «Такая история» г. Орёл.

Чтобы такой фестиваль смог состоятся, необходимо получить одобрение на самом высоком региональном уровне власти и разрешение на проведение в АМИК (Александр Масляков и компания). Следуя из названия, становится понятным, что без поддержки Губернатора кубка бы не случилось. Павел Викторович Малков неоднократно встречался с квнщиками лично, он и вице-губернатор Артём Анатольевич Бранов поддерживают идею развития КВНовского движения в регионе. В планах, совместно с комитетом по делам молодёжи и лично Виталием Косачёвым, создание команд КВН во всех вузах и сузах. В этом году стартует проект «Юниор-лига», мы мечтаем создать детскую команду. Кстати, на «Поющем Косопузе 2023» детские команды из Егорьевска и Тулы наряду с маститыми взрослыми КВНщиками боролись за Кубок Губернатора.

Если мероприятие проходит в рамках Дня города, то городская Администрация, автоматически становится частью команды. В этом году нас на всех этапах организации курировала заместитель главы Крохалёва Лариса Анатольевна, за что ей огромное спасибо.

Исполняющий обязанности главы администрации Виталий Евгеньевич Артёмов не только вручил команде-победителю Кубок и приз, но и вспомнил своё, как оказалось КВНовское прошлое. В составе рязанской команды радиотехнического института он выступал на сцене Зелёного театра.

А на фестиваль он приехал, как в пословице «с корабля на бал». Не заезжая домой после гуманитарной миссии.

С приветственной речью к зрителям и квнщиками обратилась председатель Городской Думы Татьяна Николаевна Панфилова, которая также вернулась из зоны СВО, сопровождая гуманитарный груз благотворительного фонда «Дело каждого». Она назвала фестиваль ярким событием в рамках масштабного празднования Дня города:

— Музыкальный кубок Губернатора по КВН, проходящий в нашем городе уже в 3-й раз, покорил сердца самых искушённых рязанцев и гостей города. От души желаю победителям и всем участникам творческих успехов, благополучия, достижения намеченных целей и всего самого доброго!

Заместитель руководителя аппарата администрации Евгения Власова депутат Рязанской областной Думы и Александр Ачалов – постоянные члены жюри, единомышленники и добрые друзья рязанского КВНа. У Александра уже сложилась «личная» традиция – на все игры, в том числе и кубок «Поющий Косопуз» он приходит в фирменной бейсболке КВН.

Невозможно представить организационный процесс без администратора Рязанской лиги – Ольги Суслиной. Она – как «мать» всем нам. Накормит, напоит и спать уложит. Или, говоря казённым языком, организует систему питания, забронирует гостиницы, отладит логистику, составит расписание репетиций.

Директор Рязанского дворца молодёжи Николай Викторович Плетнёв, ежегодно встречает, провожает и жюрит КВНщиков, выступающих на его легендарной сцене. Несмотря на то, что летний «Поющий Косопуз» проходил на открытой площадке Зелёного театра, до самого гала-концерта во дворце нон-стопом шли репетиции с редакторами. Именно здесь решалась судьба шутки, а иногда и всего выступления.

— Как выбирается команда высшей лиги, которая, традиционно выступает в качестве почётного гостя на фестивале «Поющий косопуз»?

— Команду выбирает оргкомитет. В этом году у нас проходило ещё и народное голосование. Каждый рязанец мог выбрать из представленных десяти команд одну любимую. В результате победили ребята из Могилёва — команда Высшей лиги «Доктор Хаус», которые отожгли так, что лавочки и стулья под зрителями дрожали.

— Есть ли какие-то задумки и нововведения по будущему фестивалю?

— Про будущее лучше не загадывать, конечно. Но с уверенностью можно сказать, что фестиваль набирает обороты, количество команд увеличивается, а это значит, что предстоит менять формат и проводить отборочный тур и гала-концерт. Тогда зрители увидят самые искромётные шутки, прошедшие через отбор строгих, но справедливых редакторов и, безусловно, традиционно гостя фестиваля — команду Высшей лиги. Но неизменным останется одно… знаменитая фраза Великого человека, непререкаемого авторитета для всего КВНовского движения Александра Васильевича Маслякова …. Мы начинаем КВН!