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КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

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Последняя неделя августа в Рязани была наполнена культурными событиями из разных областей. На Лыбедском бульваре, в Верхнем городском саду и Горьковской библиотеке проходили основные мероприятия Форума древних городов. В рамках Дня города рязанцы и гости города вкушали блюда «высокой» кухни, подпевали уличным музыкантам на фестивале «Подбелка», наряду с популярными российскими группами «Ария», 5SТА Family и «Моя Мишель», а также смеялись «до упада» на музыкальном кубке Губернатора «Поющий Косопуз».

Сегодня мы поговорим про закулисье одного из перечисленных событий.  О том, как «делать КВН» рассказывает директор Рязанской лиги, один из авторов «Поющего Косопуза» Алексей Жеглов.

— Кому принадлежит идея летнего фестиваля  КВН «Поющий Косопуз»?

— В нашем городе сильны КВНовские традиции. Более 20 лет работает официальная Рязанская лига Международного союза КВН, в рамках которой мы ежегодно разыгрывали Кубок Губернатора. Но в 2021 году из-за пандемии проводить КВН и не только в обычном формате  не представлялось возможным. Летом коронавирус немного «отступил» и было разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе. Команда единомышленников, во главе с Евгенией Власовой, которая на тот момент возглавляла управление культуры города Рязани, предложила провести КВН на площадке Зелёного театра ЦПКиО. И пазл, как говорится, сошёлся.

Все летние кубки большого КВНа проходили на открытых площадках Сочи, Юрмалы и Светлогорска и были музыкальными. Нам показалось это хорошим знаком.  Только вместо Кивина в Рязани запел Косопуз. Первый «блин» получился более чем удачным. И даже проливной дождь не снизил тогда градус юмора, особенно когда на сцене  появилась легендарная команда «Триод и Диод».

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

Проанализировав опыт первого фестиваля, стало понятно, что такой формат КВНа очень интересен зрителям. И в  2022 году, когда все ограничения были сняты, мы намерено провели фестиваль в «зале без стен». На площадке в Зелёном театре собралась около 1,5 тысяч зрителей. Рязань «угорала» вместе с  «Русской дорогой».

Команд участниц заметно прибавилось и тогда стало понятно, что «Поющий Косопуз» очень органично вписывается в общегородскую канву празднования Дня города. В этом году в фестивале приняли участие 20 команд, география проекта расширилась, а за юмор «Высшей пробы» отвечали белорусские КВнщики  «Доктор Хаус».

— Кто в Рязани «делает» КВН?

— Мероприятия такого масштаба  делаются, как говорится «всем миром». За креатив  отвечают редакторы. Рязанская лига в этом смысле всегда славилась выдающимися медийными КВНщиками, играющими до работы на КВН в сам КВН Высшей лиги А.В. Маслякова. Сегодня с нами работают Руслан Шишкин – участник команда «Вятка» г. Киров и Роман Козлов  — капитан команды «Такая история» г. Орёл.

Чтобы такой фестиваль смог состоятся, необходимо получить  одобрение на самом высоком региональном уровне власти и разрешение на проведение в АМИК (Александр Масляков и компания). Следуя из названия, становится понятным, что без  поддержки Губернатора кубка бы не случилось.  Павел Викторович Малков неоднократно встречался с квнщиками лично, он и вице-губернатор Артём Анатольевич Бранов поддерживают идею развития КВНовского движения в регионе.  В планах, совместно с комитетом по делам молодёжи и лично Виталием Косачёвым, создание команд КВН во всех вузах и сузах.  В этом году стартует проект «Юниор-лига», мы мечтаем создать детскую команду. Кстати, на «Поющем Косопузе 2023»  детские команды из Егорьевска и Тулы наряду с маститыми взрослыми КВНщиками боролись за Кубок Губернатора.

Если мероприятие проходит в рамках Дня города, то городская Администрация, автоматически становится частью команды. В этом году нас на всех этапах организации курировала заместитель главы  Крохалёва Лариса Анатольевна, за что ей огромное спасибо.

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

Исполняющий обязанности главы администрации Виталий Евгеньевич Артёмов не только вручил команде-победителю Кубок и приз, но и вспомнил своё, как оказалось КВНовское прошлое. В составе рязанской команды радиотехнического института он выступал на сцене Зелёного театра.

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

А на фестиваль он приехал, как в пословице «с корабля на бал». Не заезжая домой после гуманитарной миссии.

С приветственной речью к зрителям и квнщиками обратилась председатель Городской Думы Татьяна Николаевна Панфилова, которая также вернулась из зоны СВО, сопровождая гуманитарный груз благотворительного фонда «Дело каждого». Она назвала фестиваль ярким событием в рамках масштабного празднования Дня города:

— Музыкальный кубок Губернатора по КВН, проходящий в нашем городе уже в 3-й раз, покорил сердца самых искушённых рязанцев и гостей города. От души желаю победителям и всем участникам творческих успехов, благополучия, достижения намеченных целей и всего самого доброго!

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

Заместитель руководителя аппарата администрации Евгения Власова депутат Рязанской областной Думы и Александр Ачалов – постоянные члены жюри, единомышленники и добрые друзья рязанского КВНа. У Александра уже сложилась «личная» традиция – на все игры, в том числе и кубок «Поющий Косопуз» он приходит в фирменной бейсболке КВН.

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

Невозможно представить организационный процесс без администратора Рязанской лиги – Ольги Суслиной. Она – как «мать» всем нам. Накормит, напоит и спать уложит.  Или, говоря казённым языком, организует систему питания, забронирует гостиницы, отладит логистику, составит расписание репетиций.

Директор Рязанского дворца молодёжи Николай Викторович Плетнёв, ежегодно встречает, провожает и жюрит КВНщиков, выступающих на его легендарной сцене.  Несмотря на  то, что  летний «Поющий Косопуз» проходил на открытой площадке Зелёного театра, до самого гала-концерта во дворце нон-стопом шли репетиции с редакторами. Именно  здесь решалась судьба шутки, а иногда и всего выступления.

— Как выбирается команда высшей лиги, которая, традиционно выступает в качестве почётного гостя на фестивале «Поющий косопуз»?

— Команду выбирает оргкомитет. В этом году у нас проходило ещё и  народное голосование. Каждый рязанец мог выбрать из представленных десяти команд одну любимую. В результате победили ребята из Могилёва — команда Высшей лиги «Доктор Хаус», которые отожгли так, что лавочки и стулья под зрителями дрожали.

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

— Есть ли какие-то задумки и нововведения по будущему фестивалю?

— Про будущее лучше не загадывать, конечно. Но с уверенностью можно сказать, что фестиваль набирает обороты, количество команд увеличивается, а это значит, что предстоит менять формат и проводить отборочный тур и гала-концерт. Тогда зрители увидят самые искромётные шутки, прошедшие через отбор строгих, но справедливых редакторов и, безусловно, традиционно гостя фестиваля —  команду Высшей лиги. Но неизменным останется одно… знаменитая фраза Великого человека, непререкаемого авторитета для всего КВНовского движения Александра Васильевича Маслякова …. Мы начинаем КВН!

КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье
КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье
КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье
КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье
КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье
КВН. «Поющий Косопуз». Закулисье

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