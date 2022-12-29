Губернатор Павел Малков встретился с рязанской командой КВН «Айседора Дункан»

29 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с командой КВН «Айседора Дункан» Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Во встрече приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, руководитель АНО «Центр развития КВН» Алексей Жеглов, представители РГУ им. С. А. Есенина, члены команды «Айседора Дункан».

Команда КВН была создана три года назад под названием «За проезд передаём», которое позже заменили на «Айседору Дункан». Коллектив представляет собой сборную РГУ им. С. А. Есенина, в состав которой входят лучшие представители других команд вузовского КВН-движения. На счету команды победы в Рязанской официальной лиге МС КВН, музыкальном фестивале КВН «Поющий косопуз» и другие. По результатам 33-го Международного фестиваля «КиВиН-2022» команда «Айседора Дункан» вышла в телевизионную лигу — Международную лигу МС КВН в городе Минске, где также стала чемпионом. Впереди у рязанцев выступление в Международном фестивале команд КВН в Сочи, который состоится в январе 2023 года.

Губернатор Павел Малков отметил достойную победу команды в Международной телевизионной лиге КВН в Минске.

«Поздравляю вас — вы привезли очень серьезную победу из Минска. Впереди фестиваль в Сочи, и я желаю вам также только победы, и только самых достойных результатов. Со своей стороны мы готовы вас поддерживать. В Рязанской области очень сильные традиции КВН, и это вызывает уважение», — сказал он.

В ходе встречи, которая проходила за чашкой чая, говорили о впечатлениях от участия в играх КВН, планах команды на будущее и в целом о развитии официальной Рязанской лиги. Губернатору показали видеоролик с фрагментами выступлений команды «Айседора Дункан».